Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Büyük kayıp

Fenerbahçeli oyuncular için zor maçlar yaşanıyor. Strese girmeleri çok doğal. Maç trafiğinde kaybedilecek 1 puan bile takımı moral olarak geriye götürür.

Lider seriye bağlamış rekor kırarken takibe devam etmek kolay değil. Mert Hakan'ın nefis şutu ağlara giderken büyük sevinç yaşandı ama VAR bu sevinci bitirdi. Belhanda penaltıyı Altay'ın ayağına attığı topla kaçırırken Fenerbahçe özellikle Batshuayi'nin kaçırdığı fırsatlarla soyunma odasına gol atamadan gitti.

İlk devre Fenerbahçe daha iyi oynayan takımdı. Her an pozisyon olabilecek bu tarz maçlarda işi bitirecek oyuncu ile daha çabuk rahatlarsınız. İsmi bildiniz hemen değil mi? Arda! Yine kulübede oturuyordu.

İkinci devrenin hemen başında sahalarda çok az gördüğümüz bir an yaşadık. Emre'nin şutunda Samet'e çarpan top direğin iç tarafına vurup çizgiyi geçmedi. Topun canı var derler ya, öyle bir durum yaşandı. Bu kare sanki Fenerbahçe için olumlu bir işaretti ama olmadı…

Mert Hakan ve İrfan Can oyunda çok iyi değillerdi. Özellikle İrfan Can kötü oynamaya devam ediyor. Valencia'da net pozisyonu kaçırınca maç Fenerbahçe için puan kaybına doğru dönmeye başladı. Jesus, King ve Arda tercihini daha erken kullanmalıydı. Osayi'nin oyuna girmesinden sonra sağ öne geçen Ferdi kalabalıkta kayboldu çoğu zaman.

Sahanın en iyisi Altay, zamanlama hatası yapınca penaltıya sebep oldu. Cherif Ndiaye, penaltıyı çok soğukkanlı kullandı. Valencia hemen cevap verdi.

Diğer Avrupa Ligleri ve bizim ligimizde verilen uzatma süreleri arasında büyük dengesizlik var. Toplamda 20 dakika uzatma bence normal değil.

Bu kaybedilen puan, büyük darbe oldu Fenerbahçe'ye.