Muhalefetin hali Sarayı sevindiriyor

Umutlar tükendi mi? Bence hayır!

Muhalefetin yaşadığı büyük şokun, ağır travmanın artık bitmesi lazım!

“Muhalefet seçimi kaybetti” diye her şey bitmiş değil.

Aksi halde ulus olarak ömür boyu sıkıntı çekmek, ağır zamlar altında ezilerek perişan yaşamak kaderimiz olur.

Hiçbir şey sonsuza kadar devam etmez. Her şeyin başlangıcı olduğu gibi bir de sonu vardır.

Hayat bitmedikçe, umutlar da bitmez!

Ancak, yalnız CHP'nin değil, tüm muhalefet partilerinin akıllarını başlarına toplamaları, güç birliği yapmaları gerekir.

★★★

7 ay 19 gün sonra (31 Mart 2024'de) Yerel Seçimler var.

81 il, 922 ilçe ve 386 beldede, toplam 1389 belediye başkanı seçilecek.

İYİ Parti, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, DEVA, Memleket Partisi, Zafer Partisi, Yeşil Parti…

Tek başına hiç biri yeterince güçlü değil. Güç birliği yapmazlarsa, devletin tüm imkanlarıyla Belediye Seçimleri'ne girecek olan Cumhur İttifakı'nın karşısında ezilirler!

Fakat… Güç birliği yaparlar mı? Bilemiyorum.

★★★

Televizyonda İYİ Parti kurmaylarını izliyorum… Hepsi de yükseklerden uçuyorlar… Peki, anlattıkları kadar güçlülerse milletvekili seçimlerinde neden yüzde 9'da kaldılar

Beyefendileri dinliyorum da…

Her ilde, her ilçede, her beldede Belediye Başkanlığı için aday göstereceklermiş. Yerel seçimlerde tek başına iddialılarmış!

Doğrusu, bu tavırlarıyla AKP'ye büyük kıyak yapmış olurlar.

“İYİ Parti tek başına seçime girerse 81 ilin hiç birinde belediye başkanlığı kazanamaz” diye düşünüyorum. Belki birkaç küçük ilçe veya beldede başkan çıkartabilirler, o kadar!

Ne yazık ki, egoları yüksek olduğu için bu gerçeği göremiyorlar!

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri, Meral hanımefendinin, hayatındaki kaçıncı pişmanlık olur, bilemiyorum.

Sanırım Saray onları büyük bir memnuniyetle izliyordur!

“Plajlarda sigara yasağı!”

Bodrum'daki halk plajlarına gittiğim vakit yüreğim sızlıyor.

Kumların üzerinde sigara izmaritleri… İçip içip etrafa atmışlar… Yüzlerce, belki de binlerce izmarit kumlara karışmış, plajın bir parçası olmuş…

Yalnız kumların arasında değil, lodos havalarda denizde de atık kola ve bira şişelerinin yanı sıra sigara izmaritlerinin yüzdüğü görülür. Dalgalar bütün pislikleri insanların suratına çarpar gibi sahile vurur!

Yalnız Bodrum'da değil, ülkemizde birçok halk plajlarında durum öyledir. Her yana savrulmuş sigara izmaritleri toplumumuzun uygarlık derecesini gösterir.

Hadi, sağlıklarını hiç düşünmeyip sigara içen tiryakiler var diyelim, peki neden izmaritleri çevreye savurup pislik ve kirlilik yaratırlar? Medeniyet onlardan bu kadar uzakta mı?

İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman'ı tebrik ediyorum. Meclis Başkanlığı'na sunduğu bir kanun teklifi ile “Plajlarda sigara yasağı” istedi.

Ünal Karaman “Dünya genelinde her yıl 5 trilyon 600 milyon adet sigara izmariti yerlere atılmaktadır. Bir sigara izmariti 1000 litre suyu kirletebiliyor. Avrupa Birliği üyesi birçok ülkede plajlarda tütün ürünlerinin kullanımı yasaklanmıştır” dedi. Yerden göğe kadar haklıdır.

TEBESSÜM

Temel'in planı!

Hapse atılan Temel ile Dursun, bir sabah ortadan kaybolmuş… Gardiyanlar her yeri aramışlar ama bulamamışlar.

“Herhalde firar ettiler” derken bir de bakmışlar ki, ikisi de güle oynaya geliyor.

Başgardiyan “Neredeydiniz yahu, sabahtan beri sizi arıyorduk” deyince, Temel izah etmiş:

“Yarın kaçacağız da, bir aksilik olmasın diye bugün provasını yaptık!”

GÜNÜN SÖZÜ

Adaletsizlik olan bir ülkede “Kanun çalar adalet oynar”