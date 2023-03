PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

4’lü Masa

Keskin sınırları olan insanlar ile nitelikli tartışma yapmak zor.

6'lı Masa kabinesi şimdiden iktidar çevreleri tarafından polemik konusu yapılmaya başlandı. Birbirine uymayan “yamalı bohça” benzetmesi yapılıyor. “Bu koalisyondan yarar beklenmez” demeye getiriliyor. Ki seçim sürecince bunun sıklıkla dile getirileceğini tahmin etmek zor değil…

Uyarı yazmak isterim; “yamalı bohça her daim başarısız olur” önyargısı doğru değil.

Mesela:

Doris Kearns Goodwin, Amerikalı biyografi yazarı. ABD başkanları Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt ve Lyndon Johnson'un yaşamını yazdı.

Keza:

Bu dört başkanın liderlik özelliklerini, becerilerini karşılaştırmalı olarak ele aldığı “Çalkantılı Zamanlarda Liderlik” kitabı var. Bu kitap, daha sonra belgesel yapıldı.

Goodwin'in üzerinde duracağım eseri bu değil. Şu:

2005 yılında çıkardığı “Rakipler Takımı: Abraham Lincoln'ün Politik Dehası”… (Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln)

Bu kitabın bir bölümünü Steven Spielberg “Lincoln” adıyla film yaptı.

Gelelim şimdi bu kitaptaki asıl konumuza:

★★★

Kitap isminin “Rakipler Takımı” olmasının sebebi var.

Buna geçmeden önce size Abraham Lincoln hakkında bilgi vermeliyim:

Yoksul bir ailenin bebeği olarak Kentucky'de dünyaya geldi. Kendini eğitti, hem çalıştı hem okudu, avukat oldu. Siyasete girdi. Köleliğe karşı çıkmasıyla adını duyurdu, senatör oldu ve Cumhuriyetçi Parti'nin başına geçti.

1858'de Amerikan başkanlığına aday oldu. Adaylığı üzerine kölelik taraftarı Güney eyaletleri ulustan ayrılmaya başladı. Ülke iç savaşa gidiyordu…

Lincoln ne yaptı dersiniz?

“Rakipler Takımı” oluşturdu. Siyasi rakipleri; başkan olmasına kesin gözüyle bakılan New York Senatörü William H. Seward, muhafazakâr grupların lideri Missouri Başsavcısı Edward Bates, radikal grupların başı Ohio Valisi Salmon P. Chase'i yanına çekti. Ve bu isimleri kabinesine alıp koltuklar verdi…

Evet, ülke politik çatışmaya hızla giderken Lincoln zafere odaklanıp, bir araya gelmesi zor kişileri ve grupları başarı şekilde uzlaştırdı.

“4'lü Masa”/ Rakipler Takımı işbirliği yaparak, iç savaş dâhil tüm zorlukları yendi, köleliğe son verdi…

★★★

Başkan Lincoln, 14 Nisan 1865'te Washington DC'de “Amerikalı Kuzenimiz” adlı üç perdelik komedi oyunu seyrederken, ayrılıkçı Güney yanlısı- ünlü tiyatro oyuncusu John Wilkes Booth tarafından tabancayla vurularak öldürüldü…

O gün sadece Bakan Lincoln hedefte değildi. Kölelik yanlıları “4'lü Masa” kurucularından Dışişleri Bakanı William Seward'a başarısız suikast girişiminde bulundu. Başkan Yardımcısı Andrew Johnson da ölümden kıl payı kurtuldu…

Komplo başarısız oldu ama “4'lü Masa”/ Rakipler Takımı dağıldı…

Aradan yıllar geçti:

Barack Obama, Lincoln hayranı… Öyle ki, ıssız bir adada isteyeceği tek kitap olarak “Rakipler Takımı” (Team of Rivals) olacağını söyledi.

Obama daha başkan seçilmeden önce Washington'da kitabın yazarı Goodwin ile bir araya gelip Lincoln üzerine sohbet etti. “Lincoln'den daha iyi bir akıl hocası bulamazsınız” dedi.

Obama ABD başkanı seçildikten sonra rakibi Hillary Clinton'u dışişleri bakanı yapmasını, Lincoln'ün William H. Seward'ı dışişleri bakanlığına getirmesinden esinlendiğini açıkladı…

Toparlarsam:

6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı yardımcılıkları ya da oluşturacağı kabine tartışma konusu olmayı sürdürecek.

Türkiye'nin “Rakipler Takımı” başarılı olacak mı?

Lincoln'ün “4'lü Masa”sının temel gayesi, köleliği kaldırıp ülke birliğini korumaktı.

Ya 6'lı Masa'nın? Bunu yazmaya çok vakit var.