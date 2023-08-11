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Hangi gazetecilik

Tarih: 1 Aralık 2015.

Bu köşeden şunu yazdım:

“Medya… Toplu ağlama seanslarını gelenek haline getirdi.

Medya… Ağlamayı ve kendine acımayı pek seviyor.

Toplu ayinler yapıyor; ‘arkadaşlarımızı hapsettiler…'

Başka? Başka yok…

Medya… Ezberlenmiş kavramlarla konuşup, ezberlenmiş ve artık bıkkınlık veren yürüyüşlerle protesto ederek ‘ayin' yapmanın huzurunda teselli buluyor…”

Sözlerimi bugün geliştireyim:

Özellikle 1980'ler doğumlu gazetecilerin genelinde gözlemlediğim şu:

Hapse girmeyi yüceltiyor.

Ağlama seanslarına katılmayı mücadele sanıyor.

Hep sevilmek istiyor. “Aman mahallem bana karşı tavır almasın!” Alkış bağımlısı oldular.

Şöhreti, ekranı seviyor.

Ölümlü başarıyı kutsuyor.

Sonuçta, bilinçsizce gönüllü yandaş oluyor…

Sonuçta, bir çeşit dogmatizme/ bağnazlığa esir düşüyor…

Sonuçta, siyasetin aparatı oluyor…

Gazetecilik kültürümüz maalesef nesilden nesile aktarılamadı. Özellikle dijital/ internet gazeteciliğin ortaya çıkardığı etik/ahlaki sorunlar gün geçtikçe büyüyor…

★★★

1980'ler kuşağı tanıdığım gazetecilerinin ortak noktaları cesur- çalışkan olmaları.

Toplumsal sorunlar ile yakından ilgililer.

İşlerine aşkla bağlılar. Ama yaptıkları hangi habercilik ya da habercilik mi?

En önemli eksiklikleri, gazeteciliği siyasi görüşlerinin aracı olarak görmeleri. Bu durum, gerçeğin kolaylıkla eğilip bükülmesine sebep oluyor.

Duyumun cazibesi nesnellik sorununa yol açıyor; gazetecilik dedikodu şehvetine yenik düşürülüyor.

Bunu en somut biçimde son seçimlerde gördük. Objektif olamama hali, hakikati yazan meslektaşlarına düşmanlık yapmaya kadar vardırıldı.

Bu “taraf” gazeteciliğinin, karşı görüşün/ öteki'nin özgürlüğünü savunmak diye hiç dertleri yok. Tek “samimiyetleri” kendi mahallelerine!

Gerçek olup olmadığına bakmaksızın tek amaçları istedikleri sonucu elde etmek…

Evet, yeni gazetecilik “türü” ile karşı karşıyayız:

Sosyal medyada bol paylaşım alsın.

Yazısı çok tıklansın.

Kitabı baskı üstüne baskı yapsın.

Televizyonlara çıksın, popüler olsun, tanınsın.

Bu çabasını, nitelikli içerik yazarak değil, algıyla yapmayı önemli sayıyor. Yaşamının merkezine koyduğu sayısal/ niceliksel başarıyı pek önemsiyor.

★★★

Cesaret ile akılsızlık arasında ince çizgi vardır.

Yaptığınız akılsızlığı kabul etmek ise cesaret işidir.

Ne yazık ki her akılsız, onu beğenen başka akılsızlar buluyor! Örneğin:

Yılların tecrübe sahibi gazeteci uyarmış, “Kanun net, bu haberi girmeyin” diye…

“Tamam” denmiş…

Sonra bu karar verilmemiş gibi haber girilmiş…

Tecrübeli gazeteci yine uyarmış, “hemen bu haberi çekin”…

Aldığı yanıt “biz kendimize ‘korktular' dedirtemeyiz” olmuş!

Sonuç:

Kendini cezaevine attırdı.

Çalıştığı kurum ise üç yıldır kapalı.

Kanun hatalıdır. Verilen cezalar çok ağırdır. Bunlar kuşkusuz doğrudur. Ama bile isteye hata işlemenin adı nedir?

Kişisel olarak kitap yazarsın, yasayı umursamazsın ve yazarsın, sonucuna da yiğitlikle katlanırsın. Ama onlarca emekçinin çalıştığı haber sitesini gereksiz cesur algısı yaratmak için kullanamazsın. Daha vahimi:

Hiçbir suçluluk duymuyor, kendini kabahatli görmüyor, itibariyle özür dilemeyi aklına bile getirmiyor: Bu “tür” daima haklı!

Gözü perdeli benciliği başka kalıplara sokan bir gazeteci kuşağıyla karşı karşıyayız.

Hatada ısrar eden “kahramanlığa” özenen bir kuşak ile karşı karşıyayız.

Hapishaneye girmeyi marifet sanan bir gazeteci kuşağıyla karşı karşıyayız.

Bu çocukları kendilerinden korumak lazım.

Dışarıda kalıp, hakikatleri halka/kamuoyuna ulaştırmanın ana hedef olması gerektiğini bıkıp usanmadan anlatmak gerek.

Acı olan, uyarılacaklarına, sürekli ödüllendiriliyorlar. Ağabeyleri-ablaları tecrübesiz-bilgisiz dünkü çocukları yoldan çıkardı; kendinden pek emin kibir abidesi yaptı.

Halkın gündeminde ne var, bizim gündemimizde bitip tükenmez ne var? Rasyonalitenin ölümüdür bu.