Kimin ağzı bu

BİZİM mahalle medyası bile aynı ağzı kullanıyor:

Nijer'de darbe oldu…

Nijer'de cunta kuruldu..

Bu kimin ağzı?

Fransa/Batı sömürge­sine karşı bağımsızlık bayrağını açanlara sol medya bile “darbe”- “cunta” yaftalaması yapıyorsa biz kime ne anlatacağız?

Mustafa Kemal ve asker arkadaşları da mı “darbe” yaptı?

Neoliberalizm son kırk yıldır kendisinin yaptığı­nı “renkli devrim” /sivil toplum hareketi ve kendi­sine yapılanları cuntacı­lık diye etiketleyip suçlu­yor. Kavram kargaşalığı yaşatıyorlar.

Emperyalizme karşı di­renenleri anlamak zorun­dayız.

Bir hatırlatma yapmama izin veriniz:

★★★

Bugün 22 Afrika ülkesinin resmi dili Fransızca! Ayrıca resmi dil olmayıp da idari dilde Fransızca kullanan Ceza­yir, Fas, Tunus gibi ülkeler var… Fransa'nın eski sömür­gesi olan 14 Afrika ülkesinden hâlâ “koloni vergisi” aldığını biliyor musunuz? Bu ülkelerin yıllık gelirlerinin yüzde 85'i her yıl Fransa Mer­kez Bankası'nda topla­nıyor. Kalan yüzde 15 ile ekonomilerini yürütmeye çalışan bu 14 Afrika ülkesi doğal olarak mali sıkıntı yaşayınca Fransa Mer­kez Bankası'na yatır­dıkları kendi paralarını borç olarak alıyor! Bu da kısıtlı ama; Fransa'ya verdikleri paradan en faz­la yüzde yirmi oranında borç alabiliyorlar! Çad, Senegal, Cibuti, Gabon, İvor Adaları gibi Afrika'nın dört yanında Fransa'nın niye askeri üssü var sanıyorsunuz? Sözüm ona sömürgecilik dönemi bitti; bu “bitişin” ardında Fransa, Afri­ka'ya 26 kez askeri mü­dahalede bulundu! Şimdi Nijer'e askeri operasyon yapmaya hazılanıyor. ABD arabuluculuk yapıyor… Çok değil, birkaç yıl içinde olanlara bakalım: Mali'de 2013 yılında Bi­lal Şerif önderliğindeki Tuaregler ayaklanıp ba­ğımsız Azavad Devleti'ni kurunca Fransa, askeri müdahalede bulundu… Aynı yıl Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ço­ğunluğunu Müslümanla­rın oluşturduğu Seleka İttifakı iktidara gelince Fransa, askeri müdahalede bulundu. Vs. Vs.

İstiyorlar ki: “Biz Afrika'yı sömürmeye devam edelim; çıkarımıza karşı birileri iktidara gelirse müdahale edelim!” Her daim başarılı olamıyor sömürgeciler artık. Fransa en son Burkina Faso'da istediği sonucu alamadı, bu yıl askerini çekmek zorunda kaldı.

Afrika uyanıyor, 1960'larda olduğu gibi bağımsızlık bayrak­ları yine alanlara çıkarılı­yor, ikinci bağımsızlık mücadelesi devrine giriliyor…

★★★

Nijer, Afrika kıtası üzerinde 1 milyon 267 bin km² bir alanı kapla­maktadır. Fransa'nın Nijer'de kul­landığı Fransızca slogan şuydu:

“Fraternite, Travail, Progress” (Kardeşlik, İş, İlerleme)

Koca bir yalanla geçti yıllar…. Nijer, Birleşmiş Milletler'in yayınladığı İn­sani Gelişme Endek­si'nde istikrarlı olarak en alt sıralarda yer almaktadır ve 2020 raporuna göre 189 ülke arasında son sıradadır…

Bazı çarpıcı olgular ekleyeyim:

Nüfusun yüzde 70'inden fazlası 30 yaşın altında ve büyük çoğunluğu işsiz…

23 milyonluk ülkede, okuryazarlık oranı yüzde 28…(Kadınlarda yüzde 15)

Kadın başına 7,2 do­ğum oranıyla Afrika'nın ilk sırasında. Bebek ölü­mü binde 117 ile dünya beşincisi. Ortalama yaşam beklentisi 52 yıl.

Nijer kırsalında içme su­yuna erişim yüzde 45'ler­de; yani her iki kişiden birisi içme suyuna ulaşamı­yor… Hangisini yaza­yım? Ülkedeki özellikle uranyum cevheri maden­leri tüm bunları sebebi… Sömürgecilere direnenlere karşı çıkılabilir mi?

Ne darbesinden bahse­diyorsunuz…

Ne cuntasından bahse­diyorsunuz.

Afrika/Nijer açlıkla mü­cadele ediyor.

Neoliberalizmin, “moda­sı geçti” dediği “emperya­lizm, sömürgecilik” bir kez daha bağımsızlık hareket­lerinin hedefinde.

Afrika'nın genç siyasi liderleri –Mustafa Ke­mal gibi– tarih sahnesine çıkıyor.