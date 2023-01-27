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Altı sıfır mı dediniz?..

1 Ocak 2005…

O gün uygulanan tarihi kararla Türk lirasından 6 sıfır atıldı ve Yeni Türk lirası tedavüle girdi.

En büyük banknotlar 200 YTL olarak belirlendi.

O tarihte Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan, Türk lirasından 6 sıfır atılmasındaki temel amacın, milli para birimine yeniden güven ve itibar kazandırmak olduğunu belirtti. Paradan sıfır atılmasının, enflasyonla mücadelede elde edilen tarihi başarının bir sonucu olduğunu ifade eden Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

“Yeni Türk lirasına geçişle vatandaşlarımız ceplerinde Türk lirası taşımaktan gurur duyacak. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez gerçekleşen bu uygulama bir devrim niteliği taşımaktadır. Bu uygulamayla öncelikle günlük yaşam ve ekonomik aktiviteler çok büyük oranda kolaylaşacak.”

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Türk lirasına kazandırılan itibarın perçinlenmesi ve dünyada bilinirliğinin artırılması için Türk lirasına bir simge kazandırmak üzere Merkez Bankası tarafından bir “TL Simge Yarışması” düzenlendi.

Türk lirası simgesi 1 Mart 2012'de kabul edilerek, bugün de kullanılan halini aldı. Simgede, Türk lirasının ve Türkiye ekonomisinin iki belirgin özelliği olan “güven” ve “istikrar içinde yükselen değer” kavramları ön plana çıkartıldı.

Türk lirasının kıymet saklama aracı olarak “güvenli bir liman haline geldiği” vurgulandı.

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Türk lirasına itibarını kazandırmak amacıyla paradan 6 sıfır atılmasının üzerinden 18 yıl geçti.

Önceki hafta Suudi Arabistan Finans Bakanı Muhammed Al Jadaan, Türkiye, Pakistan ve Mısır gibi (ekonomileri) “savunmasız” ülkeleri yatırımlarla desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı da bir süre önce Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına 5 milyar dolar yatırmak için görüşmelerde sona yaklaşıldığını belirtmişti.

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Ve önceki gün…

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati; Türk lirasının değerli olmasının işsizlik, aşırı ithalat ve üretim yapılmaması gibi sakıncaları olduğunu ifade etti…

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Peki “Türk lirasından 6 sıfır atılmasındaki temel amacın, milli para birimine yeniden güven ve itibar kazandırmak olduğunu, bunun enflasyonla mücadelede elde edilen tarihi başarıyı gösterdiğini” söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan değil miydi?..