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Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum!..

Genç bir Türk subayının 25 Nisan 1915 sabahı, Çanakkale-Conkbayırı'nda, 57'nci Piyade alayına: ‘Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum.' demesiyle başladı her şey.

Sekiz sene sürecek amansız mücadelenin fitili bu sihirli cümleyle ateşlendi. Zira o subay, dahili ve harici düşmanlar tarafından başına ve vatanına gelebilecek her türlü musibeti kusursuz ferasetiyle öngörmüş, bunlara karşı tedbirlerini daha otuz dört yaşında cephelerde almıştı. Amerika'nın mandası olmayı düşünenler de vardı, İstanbul'u pazarlayıp paçayı kurtarmak isteyenler de…

Ama O, yönünü vatanına döndü…

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Çanakkale'de taarruzu değil, tam bağımsızlık için ölmeyi emreden inancın tezahürüyüz hepimiz. Yarbay Mustafa Kemal'in gözlerinde parlayan o inancı saygıyla, minnetle selamlıyorum.

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İşgal kuvvetlerinin zulmüne karşı Karadeniz'de çıkan itiraz seslerini bastırmak için görevlendirildiği Samsun'da isyan ateşini harlayan, 19 Mayıs'ta çoban ateşini yakan, Anadolu'yu işgal kuvvetleri için yangın yerine çeviren; boynunda idam fermanıyla genelgeler yayınlayan, kongreler düzenleyen, Kuvayı Milliye'yi kuran mavi gözlü Türk devrimcisini selamlıyorum.

Redd-i İlhak Heyeti Milliyesi üyelerinin hazırladığı bildiriyi; o üyelerden Hukuk-u Beşer Gazetesi'nin başyazarı Hasan Tahsin'i, işgalci Efzon Alayı'na sıktığı kurşunu selamlıyorum.

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Gördesli Makbule'nin 21 yaşında bayrağın alına karışan kanını, Halide Edip'in kaleminden akan mürekkebi, erkek kılığına girip İnebolu'dan Sakarya'ya cephane taşıyan Halime Çavuş'un şarapnel saplanan bacağını, 12 yaşında silah kuşanan Nezahat Onbaşı'nın avuçlarını selamlıyorum. Henüz 8 yaşında iken Dumlupınar'da şehit düşen Konya Bozkırlı Ömer oğlu Hüsnü'yü, şehit Emine'yi selamlıyorum. Fenerbahçelilerle omuz omuza çarpışırken bedenlerini bu kutsal topraklara siper eden diğer kulüplerimizin şehit sporcularının aziz hatıralarını selamlıyorum.

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İngiliz desteğini arkasına alan Yunan ordusuna karşı Kütahya-Eskişehir muharebelerini kaybetmiş; umudu ve silahı tükenmiş, birlikleri dağılmış İsmet Paşa'nın çadırına girip ‘Artık her şey bitti paşam' sözüyle karşılaşınca:

‘Bitmedi, asıl şimdi kazandık.' diyen bir dostun tesellisini selamlıyorum.

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Orduyu vatanın bağrına, Sakarya üzerinden Polatlı'ya kadar çekmesini emreden; ‘Bırak gelsinler, onları vatanın harim-i ismetinde boğacağım' diyen o büyük komutanın emsalsiz cesaretini selamlıyorum.

Doktorların istirahat teklifini reddeden, kırık kaburgalarıyla cenk meydanına Başkumandan olarak dönen feragat, cesaret ve dirayeti selamlıyorum.

Orduları Polatlı önündeki cephelerden Türbetepe'yi, Mangaldağı'nı, Çaldağı'nı kaybedilince: ‘Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla ıslanmadıkça vatan terk olunamaz!' diyen, dünya savaş tarihinin terminolojisini değiştiren muhteşem inancı selamlıyorum.

Vatanın son kurşunu olan topların, düşman cephelerini dövmesi için 26 Ağustos'unun şafak vaktinde sisin dağılmasını bekleyen, tabakasına uzandıktan sonra başparmağını dudakları arasına götüren, milletinin istikbali için gözünü İzmir'e kadar dalgalanacak sancağa diken, ince uzun bacakları üzerinde bir yay gibi gerilen sarışın bir kurdun vatan aşkını selamlıyorum.

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Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Bey'in mezarından Yunan bayrağını kaldıran, ecdadının mazisiyle beraber istikbalinin de namusunu kurtaran, yetim Mustafa Kemal'in yetim bırakmadığı büyük milletimizi selamlıyorum.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını selamlıyorum. Aziz vatanın istiklalini sağlayan tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum.

O eşsiz liderin peşini bırakmamış, izinden hiç şaşmamış bir kulübün, Fenerbahçe'nin bir ferdi olarak bugünü idrak etmenin heyecanını ve onurunu yaşıyorum.

Sonsuza dek:

Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!

Yaşasın Fenerbahçe!..”

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Değerli okurlarım,

Dün, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Fenerbahçe Spor Kulübü camiası olarak yaptığımız özel kutlama etkinliğindeki konuşmamı, tarihe not düşmek amacıyla sizlerle de paylaşıyorum.

Büyük Zafer hepimize bir kez daha kutlu olsun…