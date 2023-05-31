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Kemal Kılıçdaroğlu neden kazanamadı?..

“(…) İstanbul'a, evlerimize döndüğümüzde, siyasallaşan yargı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası vermiş ve siyaset yapmasını yasaklamıştı.

Ben bu tür kararların bumerang etkisi yaptığına inanırım.

Kısa bir süre için istenilen sonucu sağlamış gibi görünse de bir süre sonra döner ve bu kararı alanları vurur.

Peki geçmişte cezaevinde yatmış ve siyaseten yasaklanmış bir kişi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan “bumerang gerçeğini” deneyimlemiş ve en iyi bilen bir politikacı olarak neden kendi iktidarında böyle bir karara ihtiyaç duymuş ve siyasi harakiriyi göze almış olabilir?

Cevabı çok basit:

Zorda, hem de çok zorda kaldığı için!..

★★★

İktidarın İmamoğlu'nu siyaset sahnesinden silmek ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna kendi adamı Tevfik Göksu'yu oturtmak için siyasallaşan yargı eliyle aldığı bu karar, aynı zamanda Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı yarışında en çekindiği adayın İmamoğlu olduğunun da itirafı niteliğinde…

O halde “Altılı Masanın” yapması gereken; İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay aşamalarını beklemeden bu resti görmek ve vakit geçirmeden Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı ilan etmek…

Gerisini iktidar düşünsün!..”

★★★

Bu görüşlerimi 16 Aralık 2022 tarihinde köşemde yayımladım.

Ancak Millet İttifakı, yani Altılı Masa, Cumhurbaşkanı Adayı olarak İmamoğlu'nu değil, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih etti.

O da müthiş bir tempoyla çalışarak kutuplaştırılmış toplumu kucaklamaya ve böylece seçimi kazanmaya uğraştı. Bunu sağlayabilmek uğruna geren tüm adımları attı.

Kazanabilmek için de yasaların ve siyasi ahlakın onay verdiği tüm girişimleri yaptı. Örneğin onca yorgunluğun üzerine, bir de Babala TV'deki Mevzular Açık Mikrofon programında 8 saat süreyle, hepsi kendisini eleştiren, hatta yer yer saygısızlık yapan, dahası hakaret eden kimi gençlere hiç sıkılmadan, sinirlenmeden samimi cevaplar verdi. Onların alkışlarını alarak unutulmaz bir performans sergiledi.

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Ancak bu çabalar, tüm devlet olanaklarını sınırsız kullanan, para musluğunu sonuna kadar açan, ezici bir medya hakimiyeti kuran, yalan ve iftirayla kurgulanmış propaganda ataklarını -arkasına ana akım medya gücünü alarak- toplumla buluşturan zihniyete karşı yeterli olmadı ve seçimi kazanamadı.

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Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğim için pişman mıyım? Asla!..

Seçilmiş olsaydı çağdaş demokratik ülkelerdeki benzerlerini aratmayacak bir Cumhurbaşkanı olacağından, hukukun üstünlüğünü ve bağımsız yargıyı geri getireceğinden, basın ve düşünce özgürlüğünü sağlayacağından, yolsuzlukların hesabını soracağından, kutuplaşmış toplumun yeniden bir arada olması için uğraşacağından, döneminde üretimin, ihracatın, istihdamın artacağından ve ulusal gelirin hakça paylaşılacağından hiç kuşku duymadım ve o nedenle destekledim.

★★★

Ama demek ki toplumun diğer yarısı, benim gibi düşünmedi ve Tayyip Erdoğan'ı üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçti.

Kemal Bey'in değişim isteği de dahil olmak üzere toplumun verdiği tüm mesajları iyi okuyacağına ve gereğini yapacağına inanıyorum.