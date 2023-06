PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Galatasaray için anlamlı bir derbi

Sevgili okuyucularım, yarın saat 19.00'da şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi kendi evinde ağırlıyor… Sarı kırmızılı camia mutluluktan adeta uçuyor… Sezonun son maçına çıkacak olan Galatasaraylı futbolcular, Fenerbahçe'yi yenip şampiyonluk zaferini taçlandırmak istiyorlar… Renk armonisinin geniş olacağını bildiğimiz maça çok büyük ilgi var… Yurt dışındaki ülkelerden maçı izlemek için gelen binlerce Galatasaray taraftarı tarihi maçı tribünden izleme fırsatı bulacaklar… Şampiyonluğu garantileyen Okan Buruk'un teknik direktörlüğünü yaptığı Galatasaray'ı kutluyor, Avrupa yolunda başarılar diliyoruz…

Spor ekranından haber ekranına döndüğümüzde Star TV'de her sabah yaptığı güzel programlarla adından sıkça bahsedilen Mesut Yar, bu hafta reyting listesinde yine çok başarılıydı… Çeyrek asıra yakındır, haber programı yapan Mesut Yar, sempatik tavırları, güzel yorumlarıyla ilgi çeken, çok sevilen bir televizyon programcısı…

Dizi ekranı ile devam ediyoruz… Ben Bu Cihana Sığmazam ile yazıma devam etmek istiyorum… Başrollerinde Pelin Akil ve Ebru Özkan'ın oynadığı dizide her kategori göz önünde bulundurularak yazılmış bir senaryo özellikle bayanlarında kendinden birçok sey bulduğu dizi başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'nın moderatörlüğünde yürüyor… Ebru Özkan da her zamanki gibi inanılmaz başarılı bir performans gösteriyor dizide… Özellikle geçtigimiz hafta senaryo gereği bir duygu fırtınası yaşandı… 13 Haziran Salı akşamı sezon finali yapacak dizi bu yıl reytinglerde üstün bir performans sağladı… Sezon finali ve tamamı ile final yapacak dizilerin senaristleri geceli gündüzlü son bir aydır çalışıyorlar… Yazımın sonunda, “Sözcü TV'de seçim akşamı 28 Mayıs'ta muhteşem bir reyting alan Fatih Portakal'ı kutluyorum… Ünlü anchormen hafta içi her akşam Sözcü TV'de akşam haberinde bizlerle birlikte oluyor… Sözcü TV yaptığı önemli transferlerle TV dünyasında adından çok söz ettirdi… Sevgi ile kalın…