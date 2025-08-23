İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik olarak 19 Mart tarihinden bu yana sürdürülen tutuklamalar kapsamında 82 gün önce Silivri’ye gönderilen, CHP’nin 4 dönem milletvekilliği yapmış önemli ismi Aykut Erdoğdu’dan bir mektup aldım.

Aynen yayımlıyorum:

Aykut Erdoğdu

★★★

“Sevgili Uğur Ağabey,

Umarım sen ve ailen sağlıklı, mutlu ve huzurlusunuzdur.

Eşiniz hanımefendiye selamlarımı ve saygılarımı, çocuklara da sevgilerimi iletmenizi rica ediyorum.

Silivri’ye geldiğim günlerde, ilk gelen kitaplar arasında sizin kitabınızı (“Müjdat Gezen’le Kürek Çekmek-Silivri Yolculuğu” U.D.) gördüğümde çok sevindim. Mahpusluğun bu en zor anlarında sizin kitabınız beni Silivri zindanından alıp, 1960’ların Fatih’ine, Samatya’sına götürdü.

Biz sizi Türkiye’nin en iyi gazetecisi ve televizyoncusu olarak bilirdik. Meğer ülkemizin en iyi edebiyatçılarından, en iyi romancılarından, en iyi öykücülerinden biriymişsiniz...

Kitabı okurken, keşke daha önce bu tür kitaplar yazsaymışsınız diye düşündüm.

Yaptığınız tasvirler muhteşem. İnsanı bulunduğu zamandan ve mekandan alıp, sizin ve Müjdat Abi’nin gençliğine götürüyor. Sizinle Çanakkale’deki depremi yaşıyor, sizinle ablanızı kaybediyor, sizinle büyüyoruz...

★★★

Sevgili Ağabeyim,

Siyasete ilk girdiğim yıldan itibaren bana ağabeylik yaptınız. En zor günlerimde hep yanımda oldunuz. Bunun için size minnettarım. Umarım en kısa zamanda özgür bir ortamda sizinle buluşur ve uzun uzun sohbet ederiz.

Bir müfterinin saçma sapan bir iftirasıyla 82 gündür Silivri’de bir hücrede tek başıma tutuluyorum.

Bizler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılanlarla aynı muameleyi görüyoruz.

Ancak bizler, Mustafa Kemal’in askerleri ve Büyük Türk Milleti’nin serdengeçtileri olarak bu psikolojik işkenceye boyun eğecek değiliz. Bu çektirilen bizim için “vatan borcu” olup, bütün psikolojik işkencelere “Vatan sağ olsun” diyerek direniyoruz.

★★★

Yarın sabah güneşin doğudan doğacağına ne kadar eminsem, vatanseverlerin kazanacağından da o kadar eminim. Bu yüzden “acıyı bal eyleyip” zindanda direniyoruz.

Can Ağabeyim,

Senden ricam, milletimizin nazarında öneminizin farkında olarak sağlığınıza çok iyi bakmanız. Sizi öz ağabeyim gibi sevip özlediğimi belirterek saygıyla selamlıyorum.

Aykut ERDOĞDU

Silivri 9 No’lu Ceza İnfaz Kurumu”