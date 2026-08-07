Çekya takımı Kralove, kendi kapasitesini iyi kullanan bir takım. Sert oynuyorlar ve orta alanı oyalanmadan geçmeleri en önemli stratejileri. Böyle rakipler karşısında tek pası çabuk oynamak ve sakin kalmak çok önemli. Beşiktaş, ilk devre gol atabilecek önemli anlar yakaladı. Hatta Oh’un şutu direkten dönmese öne bile geçecekti. Oyundaki önemli eksik ise top kaybettikten sonra geri almak anlamındaki iştahsızlıktı. Cerny final anlarında inanılmaz ağır kalıyor.

İlk yarıda iki önemli pozisyonda tam anlamıyla sıfır çekti. İkinci yarının başında öyle bir gol kaçırdı ki, akıl alır iş değil. Genç İlhan ise yine işini iyi yapmaya çalıştı. Ouattara takıma alışamamış ve maç eksiği yaşayan oyuncu görünümündeydi. Orta alanda Orkun ve Salih uyumuna forvet oyuncularının eşlik etmesi halinde daha rahat bir takım görebilirdik. İkinci yarının ilk 15 dakikasındaki abluka çok iyiydi Beşiktaş adına. Böyle baskı yaparken işi çok iyi bilen bir santrfor eksikliği yine net olarak hissedildi.

Ouattara’nın gereksiz iki sarı karttan atılması kabul edilemez bir durum. Takım iyi oynarken böyle bir amatörlük olmamalı. Her şeye rağmen Italiano’nun Semih ve Ndidi hamlesi, üstüne bir de takımın geriye yaslanmasına izin vermemesi, Beşiktaş’a golü getirdi. Çok önemli bir galibiyet aldı Beşiktaş. Bu galibiyet tamamen teknik direktör becerisi. Takımın eksikleri net olarak belli ama özellikle klas forvet eksikliği acilen giderilmeli.