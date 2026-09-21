Meclis’te yeni yasama yılı 1 Ekim Perşembe günü resepsiyon ve törenlerle açılacak. Gündemde önemli kanun teklifleri yer alıyor ama en çok tartışılacak konu “Yeni Anayasa” olacak. - Daha çok demokrasi. - Daha çok özgürlük. - Daha çok haklar. AKP bunları söyleyerek iktidara gelmişti. 24 yıl geçti... Bu vaatler gerçekleşmediği gibi tersine döndü. İnsanlar “Demokrasi, özgürlük ve hak” arar hale geldi. Bunlara anayasa mı engel oldu ki, iktidar şimdi yeni anayasaya sarıldı? Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Toplumsal barış, değişen dünya şartları, gelişen toplum yapısı, artan hak ve özgürlük talepleri karşısında mevcut anayasamız maalesef yetersiz kalmaktadır” dedi. Uygulanmayan anayasa nasıl yetersiz kalır ki? ★★★ Meclis’te 25 toplantı yapan Anayasa Komisyonu’nun çalışmalarını tatilden önce tamamladığı ve anayasanın iskeletinin hazırlandığı belirtiliyor. İktidar hep “Anayasa... Anayasa” deyip duruyor da... Mevcut Anayasa’ya saygı duyup Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını uyguluyor mu? Hayır! Ülkeyi yönetenlerde “Anayasa ne derse desin biz bildiğimizi yaparız” zihniyeti hâkim... Yalnız Anayasa Mahkemesi’nin değil, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları da uygulanmıyor. Eğer uygulansaydı, bugün hapiste olan birçok kişi serbest kalmış olacaktı... ★★★ Peki, iktidar uygulamadığı halde neden yeni bir anayasa istiyor? Başlıca konular: - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin revize edilmesi. - Cumhurbaşkanı’nın yeniden aday olmasının sağlanması. - Cumhurbaşkanı seçiminde zorunlu olan yüzde 50 +1 oy oranının yüzde 40+1 oranına indirilmesi. - Cumhurbaşkanı’nın aynı zamanda parti başkanı olmaması. - Bakanların şimdiki gibi Meclis dışından değil, tamamen Meclis’ten seçilmesi ve bakan olan milletvekillerinin istifa etmek zorunda kalmaması. - Açılım sürecini destekleyen ifadelerde DEM Parti’nin gönlünün alınması. - Seçimlerde “Daraltılmış bölge sistemine” geçilmesi. (Ancak bu sistem iktidarın küçük ortağı MHP’nin aleyhine olacağı için anlaşmazlık çıkabilir.) - Değiştirilmesi çok büyük tepki yaratacağı düşünülerek anayasanın ilk 4 maddesine dokunulmayıp aynen muhafaza edilecek. - Parlamenter sisteme dönüş yok! - Yeni anayasa isteminin aslında iktidarın seçimleri yeniden kazanması yolunda hazırlanmış bir proje olduğu, yandaş basın dahil, gazeteler tarafından defalarca yazıldı ve bu yalanlanmadı. ★★★ Ülkemizdeki ağır tablonun sebebi mevcut anayasa mı? Hayır! Anayasa’mız zaten uygulanmıyor ki... Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman’ın hem adil yargılanma hakkının, hem bireysel başvuru hakkının ihlal edildiğine karar verildiğini hatırlatarak gerekçenin yayınlanma sürecinde olduğunu açıkladı. Peki, Tayfun Kahraman serbest bırakılacak mı? Anayasa Mahkemesi daha önce Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Can Atalay hakkında da aynı yönde karar vermiş ama hiçbiri serbest bırakılmamıştı. Ülkemizde ne yazık ki, hukukun üstünlüğü, insan onuru gibi ortak değerlere ve temel haklara önem verilmiyor! Yeni anayasa yapılsa ne olacak ki? Haksızlıklar bitecek mi? TEBESSÜM Bazı insanları tanıdıkça... Günümüz çirkinliklerle dolu... Hemen her gün gazetelerde okuyoruz. İftira, yalan, çamur atmak, arsızlık, çirkinlik, pişkinlik, şirretlik, yalakalık, yüzsüzlük, vicdansızlık, kalleşlik ve her türlü ahlâksızlık! Her şey var... Bir süre önce bir arkadaşı Müjdat Gezen’i mutsuz gördü. “Neden?” diye sorunca sanatçı “Sorunum bazı insanlarla” dedi ve ekledi: “Ben insanları tanıdıkça hayvanları daha çok seviyorum. Çünkü hiçbir hayvan yalana dolana başvurmaz, çamur atmaz, dedikodu yapmaz, ihanet etmez!” GÜNÜN SÖZÜ Bir ülkede uygulanan yasa yoksa hiçbir şey yasa dışı olmaz!