Trabzonspor İzmir'de orta sahadan çıkarak oyunu yönlendiremediği, kuramadığı ve karşılayamadığı bir ilk yarı oynadı.

Oulai'nin cezalı olması topla ilişkisi daha kötü olan Tim-Ozan Tufan ikilisini zorunlu kılsa da orta saha hakimiyetinin bu kadar verilmesi normal değildi.

Topa sahip olmak iki taraf için de zorlaşınca ikili mücadeleler çok sertleşti. Sadece ilk yarıda 13 faul, 4 sarı kart çıktı. Fatih Tekke maç önü ne söylediyse hepsini sahada gördük. Göztepe temaslı oyunda müthiş üstün, fizik gücü ligin çok üstünde bir takım. İkinci topları da bırakmayan bu takıma kora kor mücadele vermeden o sahadan çıkmayı başaramazsın.

* * *

İlk 45'te karşısında savaşan bir takım gören Göztepe rahat oynayamadı. Maç 11'e 11'ken Göztepe'nin alışık olduğu iç saha oyununu vermedi Trabzonspor.

İkinci yarının hemen başında Ernest Muçi'nin attığı o erken gol Göztepe'yi daha agresif hale getirdi. Aradaki yarım saatlik dilimdeki o saldırganlıkla golü bulamayan Göztepe 2. golle kırıldı.

Beşiktaşlı taraftarlar herhalde bu kadar kötü giden bir sezonda Muçi'nin yaptıklarını görünce kahroluyordur.

Fatih Tekke'nin kazanımı Muçi Süper Lig'de zirve yarışının bu duruma gelmesini sağlayan adam oldu. Başakşehir maçını kazandıran golleri attı, Konya maçında geri dönüşü başlattı, Göztepe deplasmanında 2 golle maçı aldı. 3 maçtır üst üste atıyor.

* * *

Pina'nın kırmızısı belki de biten maçı yeniden başlattı. 85'te Dennis'in attığı müthiş gol İzmir'de atmosferi de değiştirdi. 9 dakikalık uzatmada, yaşanan karamboller, çizgiden çıkanlar, direkten dönen top, Onuachu'nun stoper oynamasıyla bambaşka bir son bölüm oldu. Ömür kısaltan stres dolu anlar oldu Fatih Tekke için.

Her şeyi değiştirebilecek haftaydı bu hafta. Ve bu kavgadan çıkmayı başardılar. Trabzonspor'un şifresi bence aidiyet. Bir takımda kim oynarsa oynasın, yeteneği kısıtlı bile olsa o formayı giydiği zaman aidiyet hissediyorsa başarı gelir. Dünkü maç özelinde bunun en güzel örnekleri Ozan Tufan ve Serdar Saatçı. Defalarca kariyeri bitme noktasına gelen bu 2 isim dünkü yoklukta sana maç kazandırıyor.

Stoperin yok, bekin yok, orta sahan yok. 400-500 milyon Euro yok ama inanç var. Puan tablosunda Galatasaray ile Fenerbahçe arasına Trabzonspor'u sokan şey işte bu aidiyet kavgası. Sempati duymayan yoktur bu sezon.

Futbolun hikayelerini seven, camialar arası saygısızlıklardan bıkan, istediğini inadıyla alan hoca-takım ilişkisi görmek isteyenlerin adresi belli bu sezon. Bu ligde ilk 15 haftanın takımı tartışmasız Trabzonspor'dur.

Gazi Mustafa Kemal'in bir sözüyle yazıyı noktalıyorum; "Artık İstanbul 𝐀𝐧𝐚𝐝𝐨𝐥𝐮'𝐲𝐚 𝐡𝐚𝐤𝐢𝐦 değil, 𝐭𝐚𝐛𝐢 olmak zorundadır."