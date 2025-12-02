CHP’nin yeni genel başkanını seçeceği cumartesi günü Özgür Özel, sabahın erken saatinde Ankara’da bir hastanede ameliyat olan annesini Şükran Hanımı ziyaret etti. Babası Talat Bey de, eşinin yanındaydı. “Anne hayır dualarını esirgeme” dedi. Bir süre kaldıktan sonra anne ve babasının elini öpüp hastaneden ayrıldı. Genel merkeze geldi. Yeni Parti Meclisi’ne alınacak isimler, anahtar liste üzerinde çalışmalarını yaptı. O çalışmalar sürerken, masanın üzerine CHP’lilerin sevgili kedisi Zafer çıkıyor. CHP’nin Almanya’daki “Kardeş Partisi” Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nin (SPD) genel merkezine gönderilecek olan ‘Pati’ isimli kedi ise Zafer’in yanından ayrılmıyordu.

CHP lideri Özgür Özel, SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve yazarımız Saygı Öztürk’e Ulus Gazetesi’nin 29 Ekim tarihli Cumhuriyet Bayramı nüshasını gösterdi.

Özgür Özel, kurultay çalışmaları nedeniyle dört gün Ankara’da kaldı. Genel Başkan adayı olarak katıldığı seçimden, geçerli 1.333 oyun tamamını aldı. Salonda coşku hiç eksik olmadı. Konuşmacılar hep “Değişim ve yenilenme” vurgusu yaptı. 60 olan Parti Meclisi üyesi sayısını, açık bulunan bazı meslek dallarının temsilcileriyle 80’e çıkardı. Bu yapılırken örgütün istekleri de karşılandı. Veteriner yokken veteriner, yeminli mali müşavir yokken mali müşavir, diş hekimi yokken diş hekimi de artık Parti Meclisi’nde olacak; hemen her kesimin temsilcisi bulunacak. Parti Meclisi’nde 23 milletvekili yer alırken, 57’si ise farklı meslek gruplarından oluştu.

MÜCADELE GEVŞETİLMEYECEK

Özgür Özel, yarın İstanbul Güngören’de, pazar günü Kocaeli’nde yapılacak mitinglerle yeni dönem çalışmalarını başlatıyor. Arkadaşlarından, “Mücadeleyi gevşetmeden” çalışmalarını, yalnız sorunları anlatmakla yetinmeyip, çözüm yollarını da ortaya koymasını istiyor.

Bugün emeklilerin, asgari ücretlilerin “Sefalet ücretiyle” geçinmeye çalıştığını anlatan Özel, “İş, aş verilemeyen her haneye ‘Temel Vatandaşlık Maaşı” vereceklerinin de çok iyi anlatılmasını kaydediyor. Partililerden somut vaatlerde bulunulmasını ve bunun için kapı kapı dolaşılmasını istiyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

CHP’nin İmralı’da, PKK’nın başı Abdullah Öcalan’a gitmemesi konusumnda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “CHP’nin yıllardır tutarlı bir şekilde, tarihsel olarak savunduğu Kürt meselesi çözülecekse, terör bitecekse bu işin yeri Meclis” dediklerini hatırlatarak, şunları söyledi:

“TBMM’de kurulan komisyona girmeye çalıştığımızda, ‘Komisyona girmeyin’ diyenlere şunu söylüyorduk, ‘Siz bizim olduğumuz değil, olmadığımız komisyondan korkun.’ Süreç içinde de görüldü. Biz Meclis’te en olumlu katkıyı verdik. Tüm toplantılara katıldık. Ancak işin Meclis dışındaki kısmıyla ilgili halkın ve bizim kitlemizin genel beklentilerine uygun olan bir karar verdik. İmralı’ya gitmedik. Ama komisyondan da çıkmadık.

KOVALAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Verdiğimiz bu karar üzerinden birileri sanki CHP’yi terörsüz Türkiye projesinden, terörsüz Türkiye hedefinden uzaklaşmış gibi düşündü. Öyle bir şey yok. Orada kalmaya devam edeceğiz. Ama terörsüz Türkiye’nin terörsüz ve demokratik bir Türkiye olması gerekiyor. Terörün panzehri demokrasidir. Bunun için 29 maddelik çözüm öneri paketimiz komisyonun kayıtlarındadır.

Şimdi artık komisyonun dinleme evreleri bittiğine göre raporlama ve çözüm üretme evresine gelinecek. Burada da demokrasi konusundaki kararlılığımızla durmaya devam edeceğiz. Bu komisyona ne katılmamızla Kürt olmayan vatandaşlara bir kötülük yaptık, ne de komisyonun son seyahatine katılmamamızla Kürt vatandaşlarımıza karşı olumsuz bir tutum içinde olduk. Tavrımızın yıkıcı değil yapıcı olduğunu ifade etmek isterim. Elbette bizi komisyonda istemeyen bir AK Parti ve komisyonda kalmamıza katkı sağlama niyeti olmayan bir MHP’nin tutumu var. Ama biz mücadeleyi, çözümü Meclis zemininde oldukça kovalamaya devam edeceğiz.”

KIRGINLIKLARI BIRAKALIM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, isim belirtmeden bu süreçte kırgınlıkları olup olmadığını sordum. Şunları söyledi:

“Partilerin kurultayları yeni başlangıçlardır ve yeni bir kırılmadır. Ben tarihin bir kırılma noktasında olduğumuzu düşünüyorum. Artık benim genel başkanlığa girdiğim, rakip adayın çıkmadığı, 1333 oyla Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihinin en yüksek oyuyla seçilmiş genel başkanı olarak tarihin bu kırılma noktasında geçmişteki kırgınlıkları bırakmak istiyorum.

Beklemediğim bazı gelişmeler, açıklamalar oldu. Milletvekili arkadaşlarımızdan ve geçmişte birlikte görev yaptığımız çok değerli büyüklerimizden. Ama artık kırılma değil kırgınlıkları unutma zamanı. Ben bundan sonraki süreçte partinin de partideki herkesin de yeni bir sayfa açacağını ümit ediyorum. O yüzden kırgınlıkları konuşma değil geride bırakma günüdür diye düşünüyorum. Bütün üyelerimiz de herkesten bunu bekliyor.

PARTİ MECLİSİ BELİRLENİRKEN

CHP Parti Meclisi üyelerinin belirlenmesinde genel başkanın hassasiyetlerinin ne olduğunu sordum. Şu karşılığı verdi:

“Bölgesel dağılımlar çok önemli. Tunceli’den, Kars’tan, Şanlıurfa’dan, Diyarbakır’dan, Artvin’den önemli bir dağılım yapmış durumdayız. Yine bununla birlikte meslek dağılımları çok önemli. Bu kadar et krizi, süt krizinin olduğu bir yerde hayvandan insana geçen salgın hastalıklar çağında olduğumuz bir yerde hayvan hastalıklarının, şarbonun, şap hastalığının, Türkiye’yi ve İran’ı kırdığı dönemde Parti Meclisimizde veteriner bulunmalıydı. Meslek dağılımlarına çok dikkat ettik, çok çeşitlendirdik.

Bunun yanında 23 milletvekili Parti Meclisimizde yer alırken (Normalde yarı yarıya beklenir) 57 arkadaşımız milletvekili olmamasına rağmen görev aldı. Çünkü, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde (CAO) görev alacaklar. Çok daha fazla sayıda milletvekili arkadaşımıza alan açtık.

BİZİM EKİPTELER

Bazı milletvekillerimiz de doğrudan CAO’da görev alabilecekleri için Parti Meclisi’nde yer almadılar. Onların yerine yeni isimleri kattık. Ekonomi konusunda çok güçlü bir ekip var. Parti Meclisimizde muhafazakar demokratların, milliyetçi demokratların, sosyal demokratların ve Kürt demokratların birlikte olduğu Türkiye İttifakı’nın parti meclisi listesidir. Örneğin Serkan Özcan ve Emine Uçak muhafazakar Kürt kimlikleriyle geçmişte siyaset yapıyorlardı. Daha önce birisi Has Parti, birisi Gelecek Partisi’nde siyaset yapıyordu. Ama şu anda bizimle birlikte ekipteler.

Sezgin Tanrıkulu gibi bir sosyalist kökenli Kürt demokrat zaten listemizde yerini buluyor. Bunun yanında milliyetçi demokratlardan Salih Uzun listemizde temsil buldu. Yine geçmişte bizim listemizden girip daha sonra ittifak ortaklarımızdan DEVA Partisi’nden ayrılıp bağımsız kalan, sonra CHP’ye katılan arkadaşlardan Evrim Rızvanoğlu var. Farklı partilerden bize gelenlerle önemli şeyler yapmaya çalıştık.

Bunun yanında bütün kotalara uyduk. 18-30 yaş arası ayrı bir kota. Kadını ile erkeği ile uyduk. 30-40 yaş arası çalışma çağı kotası diye yeni bir kotamız var. Kadını ile erkeği ile uyduk. Genel cinsiyet kotalarına uyduk. Güçlü bir liste yaptık.”

İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜ

CHP’nin bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği de merak konusu. Genel Başkan izlenecek yolu şöyle açıkladı:

“CHP, dünden itibaren artık değişen programıyla, değişen, yenilenen, güçlenen kadrolarıyla iktidar yürüyüşünü daha emin, daha hızlı adımlarla yapacak. Mücadeleyi gevşetmeden bundan sonraki süreçte ülkeyi nasıl yöneteceğimizi söyleyeceğiz. Bu noktada sokağa çıkan, meydanları dolduran, fabrikayı örgütleyen, aynı zamanda köye giden, kapıyı çalan, eve giren ve sorunların çözümünü söyleyen bir parti olacağız. Ayrıca en önemli vaatlerden bir tanesi kapı kapı anlatılması gereken özellikle ev hanımları için çok önemli, yoksullar için çok önemli bir temel vatandaşlık geliri belirlenecek. Vatandaşlık temel maaşı olarak her hanenin bir maaşı olacak. İş bulamıyorsan aşını alacak, maaşını vereceksin. Ya işi vereceksin, iş bulamıyorsan aşı alacak maaşı vereceksin. Yoksulluğa açlığa kimseyi terk etmeyeceğiz.

ESAS MAHKEME SANDIKTA

Hiç kimseyi geride bırakmayan bir siyaset yapacağız. Hukukçu ekibimiz de güçlendirildi. İlhan Cihaner, Zeynel Emre gibi isimlerle mevcut ekibe takviyeler de yaptık. Dışarıdan da örneğin anayasa hukukçusu profesör hocalarımız olacak. Rahmetli Fiket Ünlü’nün kızı Oya Kızıl ünlü de ekibe geldi.

Yargılamalar başlayınca adliye salonlarında olmaya devam edeceğiz. Ziyaretlerimiz elbette hapishanelere olacak. Gerektiğinde, geçmiş süreçte gördüğünüz gibi ilçe, il seçim kuruları, Yüksek Seçim Kurulu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Hakimler Savcılar Kurulu dahil hiçbirinden veri, sonuç alalım almayalım boş bırakmadan en titiz hukuki mücadelemiz sürmeye devam edecek.

Ama esas olan AK Parti’nin yargı kollarının mahkemelerinde sonuç alıp almamak değil, milletin vicdan terazisinde mahkum olmamak. Esas yargılama sandıkta olacak. Toplumun yüzde 65’i bu iftiralara, bu haksızlıklara inanmıyor. Bu konudaki mücadele devam edecek. Esas mahkemeyi millet sandıkta kuracak.”