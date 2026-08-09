2026 yılının ikinci ve son Güneş tutulması bir “tam tutulma” olacak. Aslan burcuna denk düşen güneş tutulması 12 Ağustos Çarşamba saat 20:36’da Ay ve Güneş’in tam kavuşumuyla astrolojik olarak zirve noktasına varıyor. Rusya, Grönland, İzlanda ve İspanya’nın bazı bölgelerinden izlenebilecek. En azından kısmi tutulma görülecek bölgeler: Avrupa, Asya’nın kuzeyi, Kuzey/Batı Afrika, Kuzey Amerika’nın büyük bölümü, Pasifik, Atlantik, Arktik olacak. Bu tutulma Türkiye’den izlenmeyecek. Parçalı olarak da olsa 1999’dan bu yana Avrupa anakarasında ilk kez izlenecek Güneş tutulması olması sebebiyle de ayrıca dikkat çeken bu tutulma, astrolojik açıdan 1999 yılıyla bazı karşılaştırmalar yapmamızı gerekli kılıyor.

ENDİŞELENMELİ MİYİZ?

11 Ağustos 1999’daki Güneş tutulması yakın bir Zodyak derecesinde gerçekleşmişti. O tutulmadan 6 gün sonra, 17 Ağustos 1999’da hepimizi yasa boğan büyük bir deprem yaşamıştık. Bu yüzden ister istemez bazı insanlarda endişe oluşabilir. Bu yüzden kısa bir açıklama yapmak isabetli olacak. Tutulmalar arasında birtakım benzerlikler olabilir. Yakın tarihe denk düşmek bunlardan bir tanesidir. Ama astrolojik açıdan değerlendirdiğimizde, pek çok gezegenin, özellikle de uzun yörünge çizen gezegenlerin tamamen farklı burçlarda olması sebebiyle, önemli ölçüde bir benzerlikten söz edemeyiz. 1999 yılında Jüpiter ve Satürn Boğa burcunda, Uranüs ve Neptün Kova burcunda, Plüton Yay burcundaydı.

11 AĞUSTOS 1999’DAKİ GÜNEŞ TUTULMASI

O tutulma gününde gökyüzünde çok sayıda gezegen birbirleriyle stresli açılardaydı ve “BÜYÜK KARE” adı verilen bir açı formu oluşturmaktaydı. Bu, büyük bir şeyin gelebilecek olduğunun astrolojik açıdan önemli bir işaretçisiydi. 12 Ağustos 2026 tutulmasında ise böyle bir açı formu oluşmayacak. 11 Ağustos 1999 tutulması içinde bulunduğumuz bölgeden izlenmişti.

BÖLGEMİZDEN İZLENMEYECEK

12 Ağustos 2026 tutulması ise bulunduğumuz bölgeden izlenmeyecek. Yani, 1999’dakine benzer şeylerle karşı karşıya değiliz. Genel bakış açısıyla, sabit burçlardaki gezegen toplaşmaları döneminde etkili depremlerin arttığını görüyoruz. Aslan burcu sabit burçlardan bir tanesidir ve tutulma esnasında Aslan burcunda yer alan Jüpiter-Merkür ikilisinin, sabit burçlardan biri olan Kova burcundaki Plüton ile karşıt açıda olduğunu görüyoruz. Bu, tutulma civarındaki günlerde, dünya genelinde sismik aktivitede önemli bir artışı beraberinde getirebilir.

İZLENECEK BÖLGELER

Yazımın girişinde de belirttiğim gibi, tam tutulma hattı Kuzey Kutbu Okyanusu, Grönland, İzlanda, Atlantik Okyanusu, Portekiz ve Kuzey İspanya üzerine iz düşecek. Avrupa’nın bir bölümünde ise tutulma parçalı olarak izlenebilecek.

SICAK HAVA VE YANGINLAR

Aslan burcundaki gezegen toplaşması tabii sıcak hava koşullarına, aynı zamanda yine yangınlar konusunda dikkatli olmak gerekliliğine işaret ediyor. Mars’ın da 0 derece Yengeç’te olması yine bu konuya dikkat çekebilir, zira 0 derece öncü burçlar dünyanın eksenlerini temsil eder ve bu dereceye açı yapan Mars olduğunda yangınlar da artabilir. Üstelik Mars sınır dışında, yani doğasına ilişkin şeyleri ekstrem düzeyde tetikleyebilecek bir durumda ilerliyor.

ABD

Önemli gezegen iz düşümlerine baktığımızda ise, Amerika Birleşik Devletleri’nin yer aldığı bölge önemli ölçüde dikkat çekiyor. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD astroloji haritasının gezegen yerleşimlerini tetikliyor. Dolayısıyla, tutulmanın ekonomik, politik, jeopolitik ve jeofiziksel açıdan en önemli etkileri o bölgede kendini gösterebilir.

RUSYA

Ay-Güneş kavuşumunun batı ufkuyla kavuşum hattı Balkanlar bölgesinden, Avrupa üzerinden yukarı Rusya’ya doğru çıkıyor. Tutulmanın gerçekleşeceği 20 derece Aslan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de astroloji haritasının Tepe Noktasına denk düştüğü için, bu bölge üzerinde etki yaratmak isteyeceği bir zamanı işaret edebilir. Mars’ın ufuk düzlemiyle çakışması da yine Rusya’nın olduğu bölgeden geçince, Rusya’nın daha aktif, agresif bir profil çizeceği bir zaman dilimine işaret ediyor.

LİDER POZİSYONU TUTANLAR

Liderler, yöneticiler, patronlar, güç sahibi kişilerle ilgili temalar Aslan burcu doğasındadır. Şov dünyası, sahne sanatları, oyunculuk, şovmenlik, tiyatrolar gibi eğlenceli mekanlar bu burcun kapsamında görülür. Aslan burcundaki tutulmalar, yönetici figürlerinin yönetme becerilerinin sorgulandığı zamanlardır. Stresli tutulmalar pozisyon kaybı ya da gözden düşme riskini de beraberinde getirebilir. Sıcakkanlılık ve özgüven duygusu, kendini ispatlama ve gösterme, takdir ve hayranlık kazanma arzusu, merkezde bulunma ve etrafını yönetme güdüsünün en güçlü hissedildiği zamanlar, her şeyin en iyisini istediğimiz, kaliteye önem verdiğimiz zamanlar, bu burçtan gezegen geçişlerinin yoğun olduğu zamanlardır.

TUTULMANIN TETİKLENECEĞİ TARİHLER

Tutulmalar sadece gerçekleştikleri gün etkili değildir, daha sonra tutulma derecesine denk gelen gezegenler tetikleyici, yani tutulmanın getirilerini ortaya çıkartıcı rol oynarlar. 12 Ağustos tutulmasının örneğin Mars tarafından tetikleneceği 1-3 Kasım arasında tehlikeli riskli gelişmeler yaşanabilir. Diğer tetikleme tarihlerini aşağıda bulabilirsiniz. Örneğin Jüpiter tetiklemesi genişleme ve büyümeyi tetikleyebilir. GAD tarafından tetiklenmeler büyük lider değişimleri veya liderlerin zorlanacağı dönemleri temsil edebilir. Güneş’in tetikleme dönemlerinde de bazı otorite figürlerinin yöneticilik vasıfları sorgulanabilir, ego ve güç çekişmeleri yaşanabilir.

Güneş 12 Kasım 2026,

9 Şubat 2027, 11 Mayıs 2027,

Mars 3 Kasım 2026,

29 Mart 2027-4 Nisan 2027 arası

Jüpiter 3 Ekim 2026,

26 Şubat 2027, 29 Mayıs 2027

GAD: 6 Ocak 2027-21 Mart 2027 arası

TUTULMAYA EŞLİK EDEN KARŞITLIK

Jüpiter’in Plüton ile yaptığı stresli açı 12 Ağustos’taki Güneş tutulması esnasında da çok etkili olacak. Bu ikilinin stresli açıları finansal, politik ve dini konularda manipülasyona, çalkantılara, yıkım ve büyük zarara uğramaya açık bir zaman dilimidir. Fanatizm ve obsesyon artar. İnsanların psikolojileri bozulabilir. Din, etik ve ahlak bakımından tam bir yozlaşma dönemidir. Dini görüşleri veya inançları ya da politik idealleri ve finansal güç elde etmek için her şeyi göze alabilecek ve zarar verebilecek kişiler ve gruplar türer.

SINIR DIŞINA TAŞANLAR

3 Ağustos’tan beri sınır dışında hareket eden Mars, tutulma esnasında da sınır dışında, maksimum deklinasyonda olacak. Eylem ve aksiyonlar daha vurucu, agresif, ortalamanın üzerinde hızlı, gözü kara veya aşırı kararlılık şeklinde ortaya çıkabilir. Kazalar, yaralanmalar, kavgalar artabilir, savaş atmosferi yaratacak ortamlar oluşabilir. Ay da sınır dışında hareket etmekte. Ay’ın maksimum deklinasyonu aştığı zamanlar, dışarıdan olma, dışarıda hissetme, ortama uymama, bu dünyadan gibi hissetmeme duygularıyla ilişkilidir. Duygular aşırı uçlarda gidip gelebilir. Plüton da 12 Ağustos günü sınır dışına taşmaya başlıyor. Böylesi dönemlerde: Kolektif enerjide daha çalkantılı, protestoların da devreye girdiği, insan hareketlerinin arttığı zamanlar, özellikle tarihsel bazda, dikkat çeker.

20-25 AĞUSTOS ARASI

Mars ve Plüton’un yanında Ay’ın da ekstrem deklinasyonda olduğu 20 Ağustos-25 Ağustos tarihleri arasında ekstrem gelişmelerle karşı karşıya kalınabilir. Dünya olaylarının çok çalkantılı bir şekilde geliştiği, sert etkilere açık bir zaman dilimi olabilir. Dünya genelinde halklarda taşkın, isyankar ve devrim niteliğinde hareketler, protestolar, mültecilerle ilgili konularda ya da ırkçılık gibi temalar yüzünden bazı aşırı hareketler görebiliriz.

KİTLESEL UYANIŞ VE BİLİNÇLENME

Bu dönemde Plüton’un Kova burcunda seyretmesi ve ilaveten Uranüs ile de üçgen açıda olması: Kitlesel bilinç uyanışına, büyük devrimlere, diktatörce, otokratik yönetimlerin sarsılmasına, halkın ihtiyaçlarına yönelik uygulamaların ortaya çıkmasına ve bu yönde liderlerin ortaya çıkmasına sebep olabilir.

TATİLLER, EĞLENCELİ AKTİVİTELER

Tatiller, yaz aktiviteleri de bu burçla bağlantılı olarak görülebilir. Hayatın tadını çıkartmak, eğlenmek ve tabii dinlenmek isteğinin en arttığı dönemler, yaz mevsiminin tam orta zamanlarına denk gelen Aslan burcu zamanlarıdır. Ateş elementi burçlardan biri olarak Aslan risk alma ve girişimcilik cesaretini de gösterir.

TEKNOLOJİ ALIŞVERİŞLERİ

12 Ağustos’u da belki dahil ederek 15 Ağustos’a kadarki dönem, teknoloji alışverişleri için, ilişkiler ve sosyal ilişkiler yönünde hayatımızda değişiklikler yaratmak için kullanılabilir. Zorlu açılar da var ama olumlu açılar ağırlık tutuyor.

METALLER

Aslan burcu altın ile ilişkilendirilir. Bu burçtan gezegen geçişlerinin yoğunlaştığı bir süreçteyiz. Altın fiyatlarında yukarı hareket devam edebilir. Daha evvelce de bahsettiğimiz gibi, Uranüs ve Plüton arasındaki uyumlu açı bakır başta olmak üzere gümüş gibi sanayi ve teknolojide kullanılan metalleri destekliyor.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

10 Ağustos Pazartesi günü genelinde kararsızlık etkisi devrede olacak. Sözlere dikkat etmek gerekiyor. Dil yarası malum, kolay geçmiyor. Akşam saatlerinde yanılgılara, hayal kırıklıklarına açık olabiliriz.

11 Ağustos Salı günü duygusal tepkiler öne çıkabilir. Ev, aile, yerleşimle ilgili konularda tartışmalara açık bir gündeyiz, farkında olalım. Akşam saatleri özel ve sosyal ilişkiler açısından, gece saatleri ise manevi açıdan verimli gözüküyor.

12 Ağustos Çarşamba sabah saatlerinde iletişim biraz gergin akabilir. Öğle saatlerinde olgun tavırlar ortaya koyarak dengeyi bulabiliriz. Günün ikinci yarısı sağlık, sportif, enerji çalışmaları için kullanılabilir. Saat 20:36’da güneş tutulmasının zirve noktasına varıyoruz. Problemlerimizin çözümleri için konuşmak, kendimizi ifade etmek açısından gece saatlerini kullanabiliriz.

13 Ağustos Perşembe gününün ilk yarısında bir şeyleri netleştirmekte zorlanabiliriz. Önemli iş ve konuşmalarımızı günün ikinci yarısına alabiliriz. Kişisel bakım, alışverişler, ilişkiler açısından da verimli bir zaman diliminde olacağız.

14 Ağustos Cuma günü önem verdiğimiz kişilerle iletişime geçebilir, görüşmeler yapabiliriz. Yabancılarla ilgili işler, eğitim, yayıncılık, seyahatler, turizmle ilgili işler açısından destekleyici etkiler devreye giriyor.

15 Ağustos Cumartesi sabah saatlerinde sakarlıklara, kazalara açık olabiliriz, aceleden kaçınalım. Gün genelinde eğitimle ilgili, yayıncılıkla ilgili, bilgi paylaşımıyla ilgili önemli gelişmeler kaydedebiliriz. Kendimizi daha özgüvenli bir şekilde ifade edebiliriz.

16 Ağustos Pazar günü etrafımızdaki insanlarla iş birliği içerisinde güzel işler yapmak için uygun bir zaman diliminde olacağız. Özel ve sosyal ilişkiler açısından değerlendirebiliriz. Alışverişler için de uygun bir zamandayız. Akşam saatleri sonrasında engellerle, gecikmelerle karşılaşmaya açık olabiliriz, farkında olalım.