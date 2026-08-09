Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) seçilmiş belediye başkanlarını, “nasıl bir tanıkla, iftirayla suçlarız” anlayışını hayatı geçirmek için start verildiği sıkça gündeme getiriliyor. Başta CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu olmak üzere 32 belediye başkanı haksız, hukuksuz bir şekilde gözaltına alındı.

Yeni Parti’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, daha önce Bilecik Belediye Başkanlığı görevinde de bulunduğu için yerel yönetimlerin yabancısı değil. Önceki gün Dikili-Çandarlı’daydı. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, önemli bir borç yüküyle AKP’li başkandan aldığı belediyeyi hem borçtan kurtardı, hem yatırımlar yaptı. “Hiçbir kuruma tek delikli kuruş bile borcumuz yok” diyor. Çandarlı’da Cumhuriyet Meydanının açılışına Yaşar Tüzün de geldi. Tüzün, Yeni Parti’nin yerel yönetimlerle ilgili durumunu şöyle anlattı:

YÜREKLİ KADINLAR

“Şu anda belediye başkanlarımıza ‘Ya bizden olacaksın, ya cezaevini boylayacaksın’ diyen anlayış var. Bu anlayışa her gün, her dakika tepki göstermeye devam edeceğiz. Şunun altını çizmek isterim ki CHP’den seçilmiş 411 belediye başkanından 25’i partilerinden istifa edip AKP’ye geçmiş. Yüzde 94’ü ise seçildiği partide görev yapmaya, sosyal demokrat belediyecilik yapmaya, baskıya, şantaja direnmeye devam etmiştir.

‘Ya bize katılacaksın, ya cezaevine atılacaksın’ diyen anlayışa karşı Üsküdar Belediye Başkanımız Sayın Sinem Dedetaş gibi İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet gibi yürekli kadın başkanlarımız da var. ‘AKP’ye geçmek yerine bizler paşa paşa cezaevinde yatarız’ diyor. Bu meydandan, bu tür niyeti olanların da bu sözlerle kulağını çınlatmak isterim. Bunun herkes tarafından bilinmesini isterim.”

YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Genel Başkanı Yardımcısı Yaşar Tüzün, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, eşi Nesrin Kırgöz

CEMİL BAŞKAN TÖRENE GELMEDİ

İzmir’in gündeminde CHP’den istifa eden, Yeni Parti’ye geçmeyip bağımsız kalan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay var. Ne kadar da, “Yok öyle bir şey” dese de söylentilerin önünü alamıyor. Yeni Parti yöneticilerinin de telefonlarına çıkmıyor.

Çandarlı meydanını dolduranlar da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı göremedi. “Cemil Başkan nerede?” diye bağıranlar oldu. Evet, başkan gelmemişti ama yardımcısı oradaydı. İzmir Yeni Parti İl Başkanı Çağatay Güç, gençlerle birlikte Çandarlı’daydı.

Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz’ü hizmetlerini de yakından izlediklerini, katkı ve destek vereceklerini, her zaman yanında olacaklarını belirtti. Yaşar Tüzün, açıklamasını şöyle sürdürdü:

ONLARLA OLAMAYIZ

“Yeni Partimiz, iktidar mücadelesi yolunda hızla ilerlerken, butlancılar maalesef 12 Eylül 1980 darbecilerinin yapmadıklarını yaptı, partimizi gazla plastik mermiyle, copla işgal altına almaya çalıştılar. Maalesef bunu başardılar. Bunun üzerine üzülerek ‘Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız’ anlayışıyla yola çıktık, yolumuzdan gitmek için yolumuzdan devam edebilmek için tüzüğün, yönetmeliğin ve kanunların verdiği tüm yetkileri kullandık. Ama maalesef yolumuza devam edemedik ve biz yeni bir yol açtık. Bu yolculukta 91 milletvekilimiz bir saat içerisinde istifa edip kurucular kurulu üyesi oldu. Genel Başkanımız, Merkez Yönetim Kurulunu oluşturdu.

Artık bu darbecilerle, bu butlancılarla birlikte olunmaz. Her vatandaşımızı Yeni Parti çatısı altında toplanmaya davet ediyorum. Bugün itibariyle 300 binlere yakın yeni üyemiz var. Türkiye genelinde iki büyükşehir belediye başkanımız. Büyükşehirlere bağlı 109 ilçe belediye başkanımız, 19 il belediye başkanının 18’i, 56 ilçe belediye başkanı, 52 belde belediye başkanı olmak üzere 232 belediye başkanı CHP’den istifa ederek, Yeni Parti’ye kayıtlarını yaptırmaya başladı. Onlarla birlikte yol almanın onurunu ve şerefini yaşıyoruz.”

Bugün yaşananlar 130 yıl önce de yaşanmıştı

Abdullah Öcalan ve PKK’lılara yönelik yasal düzenlemelerin benzeri, 130 yıl önce İkinci Abdülhamit döneminde emperyalistlerin baskısıyla Ermeni teröristler için yapılmıştı. Taşnak Terör Örgütü liderlerinden Karekin Pastırmacıyan (Armen Garo), 1896’da Osmanlı Bankası’nı bastı. Terör eylemlerinde yüzlerce Türk’ü katletti. İngiltere, Fransa ve Rusya’nın baskısıyla affedildi, Fransa’ya gitti.

Yine İkinci Abdülhamit döneminde Erzurum Milletvekili oldu. Milletvekili olduktan sonra Doğu’da Ermeni isyanlarını organize etti, binlerce Türk’ü katletti. Büyük Ermenistan hayallerini 19 Mayıs 1919’da başlayan Kurtuluş Savaşı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çöpe attı. Kripto hainler, Atatürk, Lozan ve Cumhuriyet’ten bu yüzden nefret eder.

MARŞLAR SÖYLEYEREK

Teröristle müzakere olmaz, mücadele olur. İşte, bu mücadeleyi devletimiz etkili bir biçimde yaptı, sonunda örgüt ülkemizde eylem yapamaz hale geldi. Balkanlardan 200 tabur askerin çekilmesinden sonra Bulgar çetecilere af çıkarılmıştı. Affedilen çeteciler Müslüman mahallerinden davul zurna çalarak geçmişti. Sonrası malum.

Önceki çözüm sürecinde, teröristlere karşı operasyon yapılamıyordu. Teröristler, ellerinde sözde flamalarıyla, askeri birliklerin önünde marşlarını söyleyerek geçiyordu. Daha da azıttılar, askeri birlik içinde bayrak direğine çıkıp bayrağımızı indirmeye kalkıştılar.

Yasal düzenlemeden sonra PKK’lıların neler yapacağını da bekleyip göreceğiz.