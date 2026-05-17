Son derece enteresan gelişmelere açık bir haftaya giriyoruz. Bir gezegenimsi ya da cüce gezegen olarak tanımlanan Sedna ile Uranüs’ün nadir hizalanmasını yaşayacağımız bu hafta önce Merkür, sonra Güneş bu ikiliyle hizalanacak. Yazının ilerleyen satırlarında Sedna’nın hayal kırıklığı ve yaralanma sonrasında gelen büyük dönüşümünün mitolojik hikayesinden bahsedeceğiz. 18 MAYIS’TA MERKÜR İLE HİZALANMA Bu hafta özellikle Merkür’ün Uranüs ve Sedna ile hizalanmasının etkileriyle başlayacak. 18 Mayıs’ta bu üçlü kavuşum beklenmedik, sıra dışı, şaşırtıcı olaylara adeta davetiye çıkartıyor. Elektrik ve elektronik ile ilgili konular Merkür-Uranüs kavuşumu ve açılarıyla çok alakalıdır ve özellikle elektrikli bir atmosfer oluşmasıyla bağlantılıdır. ELEKTRİK-İNTERNET KESİNTİLERİ Merkür ve Uranüs hizalanmaları elektrikli olayların dışında, elektriksel anlamda bazı sıkıntılara da işaret edebilir. Örneğin elektrik kesintileri gibi ya da internet kesintileri gibi. Tabii bu aynı zamanda internet üzerinde yapılacak herhangi bir yanıltıcı hareket ya da hacker saldırılarıyla da çok alakalı gözüküyor. İran’a yönelik saldırılar yeniden başlarsa, orada da bazı kesintiler olabilir. ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK ALETLER Elektrikli, elektronik eşyaların alımı için 18-23 Mayıs arasındaki zaman dilimi gayet uygun gözüküyor. Bu tarihlerde elektrikli araçlar, elektronikle ilgili işler de dahil olmak üzere alım-satım yapmak açısından verimli bir zaman diliminde olacağız, değerlendirebiliriz. 22 MAYIS’TA GÜNEŞ İLE HİZALANIYOR 21 Mayıs’ta Güneş İkizler burcuna geçiyor ve ardından Sedna ve Uranüs’le hizalanan ikinci gök cismi olarak dikkat çekiyor. Bu üçlü hizalanma özellikle 22 Mayıs tarihini gösteriyor ki bu da piyasalarda genel bir çalkalanmayı beraberinde getirebilir. Bu haftanın en önemli hadiselerinden bir tanesi dijital paraya yönelik ya da kripto paralarla ilgili gelişmeler olacak. Yeni kurallar, yasalar kapıda! DİJİTAL PARA VE KRİPTO VARLIKLAR Özellikle kripto paranın belki de bazı uygulamaları ya da kripto paraya yönelik bazı yasalar, kurallarla ilgili konular ön plana çıkacak. Dijital paraya doğru ilerliyoruz, dijital parayla ilgili de yeni bazı bilgilerin, belgelerin veya önemli açıklamaların devreye gireceği bir zaman dilimindeyiz. NADİR KAVUŞUM 24 MAYIS’TA Uranüs ve Sedna’nın nadir kavuşumu 24 Mayıs’ta gerçekleşiyor. Bu kavuşuma dikkat diyorum ve bu konuyla ilgili detaylı bilgi vereceğim. Sedna, güneş sistemimizdeki en yavaş hareket eden gezegenimsi olarak Güneş etrafındaki bir turunu 10.500 yılda tamamlıyor. Dolayısıyla çok sık burç değiştiren bir yapıya sahip değil. Günümüzde yaşayan pek çok insanın doğum haritasında Sedna ya Koç burcunda ya da Boğa burcunda yer alıyor. İkizler burcunda seyretmesine devam eden Sedna, 2024 yılında bu burca geçmişti ve bu yüzden bu burçtaki seyri önümüzdeki uzunca bir müddet devam edecek. Bu da özellikle iletişim, seyahatler, ulaşım, eğitim gibi konularda, lisanla ilgili konularda, networking ile ilgili konularda önümüzdeki dönemde büyük gelişmeler olacağına işaret ediyor. FARKLI MİTOLOJİK HİKAYELER Birçok farklı hikayeden birinde, Sedna, harika bir avcı olduğunu iddia eden bir adamla evlenir. Adam onu uzak bir adaya götürür ve orada kendisinin bir kuş adam olduğunu ortaya koyar. Bir kuş adam olduğu için iyi bir avcı değildir ve sadece balık avlayabilir. Adadan kaçamayan Sedna, babası bir gün ziyarete gelene kadar durumuna razı olur. Babası, kızını kurtarmak için, kuş adamın kim olduğu konusunda yalan söylediğini fark edince onu öldürmeye karar verir. Babasının kayığıyla adadan ayrılırlar, ancak kuş adamın arkadaşları intikam almak için onlara saldırır. Kayığın üzerinde uçarak kayığa saldırmak için büyük dalgalar oluştururlar. Sedna’nın babası o kadar korkar ki onu denize atar; Sedna da canını kurtarmak için kayığın kenarına tutunur. Babası, teknenin devrilmesinden korkarak parmaklarını keser ve Sedna suya düşer. Kesilen parmaklar deniz hayvanlarına dönüşür ve Sedna okyanusun dibine batarak okyanusun ruhu olur. OKYANUSLAR TANRIÇASI Kocasından ve babasından yana hayal kırıklığına uğrayan ve hayatına malolan gelişmeler sonrasında okyanusta yaşayan hayvanların ruhu olarak tanımlanan Sedna, astrologlar tarafından da okyanuslarla ilişkilendirilir ve okyanuslara iyi davranılması ya da okyanusların sağlıklı olmasıyla alakalıdır. Aynı zamanda derin denizlerle ilişkili olduğu için bu derinliğin derin keşfedilmesiyle de alakalı; yani derin denizlerde, okyanuslarda bazı yeni keşiflerin ortaya çıkması ile alakalı. Tabii bu su altı volkanları gibi bir müddettir yüzeyin altında kaynayıp duran ama ortaya çıkamayan bazı şeyleri de ifade edebilir. Bir diğer taraftan Sedna, özellikle iklim sorunları ile ilgili konuları gündeme getirecek gibi gözüküyor. Bunun içerisine kutuptaki buzların erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi konular ya da petrol sızıntıları veya nükleerle ilgili kazalar ya da nükleerle ilgili sorunlar gibi temalar da tabii ki devreye girebilir. GİZLİ ŞEYLER ORTAYA ÇIKABİLİR Merkür İkizler burcunun bu ilk derecesinde iletişimsel anlamda çok aktif bir burçta olduğu için de hızlı, ani bilgi gidiş gelişleri ve Sedna isimli önemli bir gezegenimsiyle de hizalandığı için de pek çok yeni bilginin hayatımıza geleceği, bilmediğimiz yeni şeylerin keşfedilmesi, ortaya çıkması ve bizi son derece şaşırtıcı bazı gelişmelere de işaret ediyor olabilir. YERALTI UYGARLIKLARI Sedna ile bu hizalanmalar, yeraltında yaşayan ve yıllardır bir efsane olarak görülen bazı uygarlıkların ortaya çıkarılmasına yönelik gelişmeleri de gösteriyor olabilir. Belki de bizi çok şaşırtacak bazı keşiflere şahit olmak üzereyizdir. YAPAY ZEKA Ama Sedna aynı zamanda yapay zeka ile ilişkili bir süreci tetikliyor; çünkü İkizler burcunda Uranüs ile kavuşuyor. Tabii yapay zekanın da yanlış ve kontrolsüz kullanımının yıkıcı zararlarını, sonuçlarını da bize hatırlatacak. Aynı zamanda teknolojinin olumsuz kullanımı yüzünden insanlığın zarar görmesi gibi riskleri de beraberinde getiriyor. TEKNOLOJİ, SANAYİ VE METAL FİYATLARI Güneşin ve Merkür’ün teknolojiyi, aynı zamanda büyük gelişmeleri, elektrikle ilgili konuları ifade eden Uranüs’le ve bu alanda dev gelişmeleri ifade edebilecek olan Sedna’yla üçlü hizalanması aslında elektrikli araçlarla ilgili, güneş panelleriyle ilgili önemli gelişmeleri de beraberinde getirebilir. Bir diğer taraftan önümüzdeki haftalarda özellikle sanayide, teknolojide kullanılabilecek metal fiyatlarının yukarı doğru gidişini ifade edebilir. Tabii ki başta gümüş geliyor, ardından yine bakır dikkat çekebilir. ABD-İSRAİL-İRAN HATTI Önümüzde tehlike henüz geçmiş değil; özellikle İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaş sürerken İsrail’in zaman zaman etkili bir şekilde devreye girebileceği bir zaman dilimindeyiz. Hizbullah ve İsrail arasındaki mücadele önümüzdeki hafta büyüyebilir. Bu bağlamda bu hafta sonundan itibaren dikkat çeken bir süreçte olacağız. ABD-İsrail-İran hattı daha da gerilebilir. Öte yandan Rusya-Ukrayna ilişkilerinde de yine gergin gelişmeler devrede olabilir. ARAP-İRAN SAVAŞI OLASI MI? 2026 yılında şimdiye kadar gerçekleşen yeniay ve dolunayların gezegen iz düşümlerinin Arap yarımadasına iz düştüğü bazı zamanlarda o bölgede tansiyonun yükseldiğini, bombalamalar yapıldığını gördük. 31 Mayıs’ta gerçekleşecek bu ayın ikinci dolunayı için de aynı şeyi söyleyebiliriz. 31 Mayıs dolunayının iz düşümü Arap yarımadasını işaret ediyor. Eğer İran’a yönelik saldırılar tekrar başlarsa, bu kez savaş büyüyebilir. Suudi Arabistan, BAE işin içerisine daha fazla girebilir. MAVİ VATAN Geçtiğimiz yılbaşından beri vurguladığımız gibi, deniz yetki alanlarının genişlemesi konusunda olumlu bir süreçten geçmekteyiz, zira transit Jüpiter Türkiye astroloji haritasının yükselen derecesinden Akrep burcundaki gezegenlerine olumlu açılar yapıyor. Bunun olumlu getirilerinden biri hukuki alanda kendimizi daha iyi ifade etmemiz ve bazı girişimlerde bulunma fırsatı vermesi. Mavi Vatan bizim için gitgide daha önemli olacak ve bu konuda daha fazla hak alacağız. SİSMİK AKTİVİTEYE DİKKAT! Önümüzdeki hafta Güneş ve Uranüs’ün Sedna ile hizalandığı 22 Mayıs tarihi sismik aktivite açısından da dikkat çekici olabilir. Aslında 18-22 Mayıs tarihleri arası bu bakımdan dikkat çekiyor. Dünya geneli için sismik aktivitede artış görülebilir. Diğer taraftan özellikle lider pozisyonu tutan kişilerin beklenmedik, sıra dışı kararlar alma olasılığı, tabii ki başta Donald Trump’ı akla getiren bazı beklenmedik kararlar, önümüzdeki haftanın yönünü çizebilir. Yine de 22 Mayıs Cuma günü akşam saatleri sonrasında Merkür’ün Satürn’e uyumlu açısının devrede olması yine aklı selimin de devrede olacağını düşündürüyor. İLİŞKİLER AÇISINDAN VERİMLİ GÜNLER Önümüzdeki hafta ilişkiler açısından 19 Mayıs özellikle verimli gözüküyor. Yine 23 Mayıs Cumartesi günü de ilişkiler açısından kullanabileceğimiz bir gündeyiz. Önem verdiğimiz kişilerle iletişime geçmek açısından 19 Mayıs ile 22 Mayıs arasındaki tarih kullanılabilir; daha ikna edici, yön verici, yönlendirici olabiliriz. Farklı fikirlerimizle de hafta boyunca dikkat çekebiliriz. BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN! 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk’ü Anma Bayramımız kutlu olsun! Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla ve minnetle anıyor; Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nde bahsettiği gibi geleceğimizi onlara emanet ediyoruz. 19 Mayıs’ta Venüs ve Mars arasında uyumlu açı çok etkili olacak. Umarım kendi iç dirliğimizi, düzenimizi, beraberliğimizi daha da perçinleyecek güzel gelişmelere sahne olur. Haftanın günlere göre değerlendirmesi 18 Mayıs Pazartesi günü daha önce yaptığımız plan ve programlar bazı gelişmeler karşısında değişebilir, kararlar da farklılaşabilir. Öte yandan, yeni ve yaratıcı fikirlerin zihnimizde dolaşacağı bu zaman dilimini etrafımızdaki kişilerle beyin fırtınası yapmak için kullanabiliriz. İletişim, haberleşme, eğitim, medya ve yayıncılıkla bağlantılı alanlarda önemli gelişmelere açık bir zaman dilimindeyiz. Sürpriz seyahatler çıkabilir! 19 Mayıs Salı gününü önemli ilişki adımları için kullanabiliriz. Empati yaratarak ve kendimizden taviz vererek uzlaşma yakalayabiliriz. Önemli konuşmaları yapmak, değer verdiğimiz kişilerle iletişime geçmek için bugünü kullanabiliriz. Bayramımız kutlu olsun! 20 Mayıs Çarşamba günü yeni ve farklı fikirlerimizi başkalarına ifade edebiliriz. Ailemiz gibi gördüğümüz insanlarla bir araya gelebiliriz. Milli ve ulusal konularla bağlantılı olarak insan kalabalıkları bir araya gelebilir, duygusal anlamda birbirine bağlı geniş kitleler oluşabilir. 21 Mayıs Perşembe sabah saatlerinde ilişkilerde güzel, dengeli bir atmosfer yakalayabiliriz ve iletişim kurarak kendimizi daha özgüvenli bir şekilde ifade edebiliriz. Öğle sonrası ise daha ziyade agresif gözüküyor. Bu yüzden önemli konuşmalarımızı akşam saatlerine bırakabilir, böylelikle daha iyi netice alabiliriz. 22 Mayıs Cuma günü ilişkilerde hayal kırıklığı ve yanılgılara davetiye çıkartırken, finansal konulara dikkat dedirtiyor. Güneş-Uranüs İkizler burcunda kavuşuyorlar ve otorite figürlerinden beklenmedik anlamda gelebilecek bazı açıklamaların yansımalarının radikal ve sıra dışı olacağını gösteriyor. Önemli değişim ve yenilenme enerjisi devreye giriyor. Akşam saatleri daha sağlıklı kararlar alabilmemize imkan tanıyor. 23 Mayıs Cumartesi günü önemli kişilerle ilgili konularda beklenmedik radikal gelişmelere açık bir zaman dilimindeyiz. Akşam saatlerinde ilişkiler daha dengeli akıyor. Eğlenceli aktiviteler ve sosyalleşmek için de güzel bir zaman dilimine giriyoruz. Kişisel bakım ile ilgili konular açısından da akşam saatlerini kullanabiliriz. 24 Mayıs Pazar günü söyleyeceğimiz sözlerle gereksiz yere kalp kırmayalım. Eleştirilerin dozunu iyi ayarlayalım. Fikir değişimlerine de açık bir gündeyiz. Aynı zamanda ruhsal konular ve ruhsal çalışmalar açısından güzel bir gündeyiz. İlham alma enerjisi hayli yüksek. Sportif aktiviteler, güç ve efor gerektiren işler için de uygun bir zaman dilimindeyiz.