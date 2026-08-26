Bizim cemiyet çok vefakâr... Âdeta kara gün dostu... Kısa adı “TGC” olan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ‘nden bahsediyorum... TGC, üyelerini hiçbir zaman yalnız bırakmıyor, en zor şartlar altında bile her zaman yanında yer alıyor, onları savunuyor “Haksız gözaltı ve tutuklamalarla karşı karşıya kalan tüm meslektaşlarımızla dayanışma içindeyiz” diyor. TGC Yönetim Kurulu’nu temsilen Başkan Vahap Munyar, Genel Sekreter Sibel Güneş, Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Güç ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeynel Lüle, 304 gündür Silivri Cezaevi’nin küçük hücresinde tutuklu olarak yatan Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ı ziyaret etti. Biliyorsunuz, Yanardağ, Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan’la birlikte “Siyasi Casusluk” suçlamasıyla yargılanıyor. Yanardağ’ın tutuklanmasından sonra TELE1 kanalına kayyum atanmış, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki merkezlerde çalışan 144 gazeteciyi tazminatsız işten atmıştı. Devleti temsil eden kayyumun adalet anlayışı (!) buydu ne yazık ki! ★★★ Ne yapılırsa yapılsın Merdan Yanardağ’dan CASUS ÇIKMAZ... Bunu daha önce de yazdım. Merdan Yanardağ gibi yurtsever bir gazeteciyi, geçerli hiçbir belge olmadan ve casusluk yaptığı iddia edilen devletin adı bile verilmeden, sırf televizyondaki yayınlarıyla “CASUS” diye suçlayıp hapse atmak tam anlamıyla HUKUKSUZLUKTUR. Milyonlarca kişinin izlediği canlı yayında nasıl casusluk olur, bunu anlamak mümkün değil! Yanardağ’ı tanıyan hiç kimse onun casusluk yaptığına kesinlikle inanmıyor ve onun büyük bir haksızlığa uğradığını düşünüyor. ★★★ Merdan Yanardağ, TGC Yönetim Kurulu’nun ziyaretinde “Âdil bir yargılamada adaletin yerini bulacağına inandığını” belirterek şunları söyledi: “Gazetecilerin sürekli gözaltına alınıp tutuklandığı bir ortamda hem meslektaşlarımızı, hem de genç gazeteci adayları morallerini bozmasınlar. Şu anki ortam gazetecilik için tam bir labaratuvar. Türkiye bir yol ayrımında. Kimse unutmasın, siyasi görüşü ne olursa olsun gerçek gazeteci yalan söylemez, iftira atmaz, gerçeği eğip bükmez, yalanlarla meslektaşlarını linç etmeye kalkışmaz. Bize yönelik sanal casusluk davası çöktü. Canlı yayında casusluk suçu işlemekle suçlanıyorum. Hangi devlet için casusluk yapılmış. Bu sorunun yanıtı iddianamede yok. Bana yöneltilen suçlamaları savunmamda çürüttüm. 29 Eylül 2026 günü duruşmamız var. O duruşmada özgür kalmayı bekliyorum.” Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, ziyaretten sonra “Merdan Yanardağ’ın moralinin yerinde olduğunu ve adalet beklediğini belirterek, bir an önce serbest bırakılmasını” istedi. Kılıçdaroğlu’nun hayal dünyası! Mahkemenin “Butlan kararı” ile tekrar CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşlara “Verin CHP’ye yetkiyi, göreceksiniz hizmet nasıl olur. Ahlâki değerler nasıl korunur, bunların hepsini yapacağız” demiş. Bence zahmet etmiş... Kılıçdaroğlu trenin çoktan kaçtığının hâlâ farkında değil demek ki... Bir hayal dünyasında yaşıyor! Onun “Verin yetkiyi...” sözlerini gazetede okuyan bir arkadaşım telefonla arayarak “Kılıçdaroğlu hâlim-selim, efendi bir adamdır, severim onu ama” dedi ve ekledi: “Ne yazık ki, koltuk sevdası gözlerini perde gibi örtmüş, çevresini göremiyor ve siyasette hâlâ bir şeyler yapabileceğini sanıyor. Etrafındakiler kendi çıkarları için aldatıyorlar onu... Kılıçdaroğlu ‘Butlan Başkan’ olmadan önce 13 yıl CHP Genel Başkanı olarak görev yaptı. Girdiği seçimlerin hepsini kaybetti. En güçlü döneminde bile hiçbir şey yapamayan bir siyasetçi şimdi nasıl olur da iktidar olabileceğini düşünür ve söyler? Benim Amerika’ya gidip ABD Başkanı olma şansım ne kadarsa Butlan CHP’sinin iktidar olma şansı da o kadardır!” GÜNÜN SÖZÜ Dünün hataları bugünün dersleri olmalıdır!