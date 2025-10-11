İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda gözaltına alınan ve sorgusundan sonra tutuklanan Coşkun Necati Arabacı’nın adını ilk kez duyanlarımız olduğu gibi, bu kişiyle ilgili kapsamlı bilgi sahibi olanlar da var. Uzun saçları, dövmeleri, atletik vücudu ile de ilgi çeken Necati Arabacı için “Cehennem Necati”, “Köln’ün babası” denildiğini de, Ayhan Bora Kaplan’ın oğlunun sünnetinde kirvesi olduğunu da bu süreçte öğrendik.

Gözaltına alındığı gün, avukatı Umut Köroğlu’na, “Cehennem Necati”nin neden gözaltına alındığını sorduğumda şunları söylemişti: “Müvekkilim Necati Arabacı hakkında Interpolün ‘kırmızı bülteni olduğu halde Türkiye’ye geldi’, ‘Hakkında yakalama ve tutuklama kararı olduğu halde Türkiye’ye ne amaçla geldi’ ve benzeri ifadeler içeren haberler ve iddialar tamamen asılsızdır. Hakkında yakalama veya tutuklama kararı yok. Havalimanında var olduğunu öğrendiği soruşturma dosyası sebebiyle usulü işlem olarak gözaltına alındı.”

‘TELEFON KULLANMIYORUM, GELİRİM 90 BİN EURO’

İzmir Emniyet Müdürlüğü’nde sorgusu yapılan Necati Arabacı hakkındaki iddia “Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek, nitelikli yağma” olduğu anlaşıldı. 1972 yılında Almanya’nın Köln kentinde doğan Konya-Beyşehir nüfusuna kayıtlı olan Necati Arabacı, kendisine yöneltilen soruları cevaplandırırken, aylık gelirinin 90 bin Euro (4 milyon 300 bin lira) olduğunu belirtti.

Adına kayıtlı telefonu olmadığını, telefon kullanmadığını, Türkiye’de ortağı ve sahibi olduğu resmi veya gayri resmi işyerinin bulunmadığını söyledi. Ancak İngiltere, Slovakya, İsviçre ve Dubai’de işyerlerinde ortaklığı var. Husumetli olduğu herhangi bir grup, aile ve şahıs olmadığını da soru üzerine açıklıyor.

Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle Ayhan Bora Kaplan tutuklanmıştı. Tutuklanmasından kısa süre önce oğlunun sünnet düğünü yapılmıştı. O gün polis, düğün salonunun kapısına gelen herkesi kayda almıştı. Gelenlerden birisi de Necati Arabacı’ydı. Arabacı, Kaplan’ın oğlunun kirveliğini yapmış, altın kordon takmış, Kaplan’la birlikte halay da çekmişti.

SAMİMİYETİM YOK

Emniyet sorgusunda, Ayhan Bora Kaplan’la ilişkisi konusundaki sorulara Necati Arabacı şu karşılığı verdi:

SORU: Suç Örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ile aranızdaki ilişkiyi açıklayınız. Bu şahsın silahlı suç örgütü lideri olduğunu biliyor muydunuz?

Arabacı: Ayhan Bora Kaplan beni oğlunun sünnetine, İzmir’de davet etti. Ben de bu davet üzerine sünnet düğününe katıldım. Ayhan Bora Kaplan’la samimiyetim yoktur. Suç örgütü lideri olduğu hakkında bilgim yoktur, benim görüşüme göre kendisi suç örgütü lideri değildir.

SORU: Ayhan Bora Kaplan tutuklanınca sizin hakkınızda tutuklama kararı çıkar diye mi yurt dışına yasadışı yollarla kaçtınız? Azmettirdiğiniz cinayet olayı var mıdır? Cinayet olayı nedeni ile herhangi bir olaydan dolayı tutuklandınız mı? Açıklayınız.

Arabacı: Benim kaçma gibi durumum söz konusu değildir. Ayhan Bora Kaplan ile hiçbir ticaretim ve samimiyetim yoktur. Kendisi ile ortak avukatlarımızın arkadaşlığı nedeni ile tanıştım. Çeşme’ye ve İzmir’e geldiğinde birlikte yemek yedik. Bunun haricinde Ayhan Bora Kaplan’la bir görüşmüşlüğüm yoktur. 2021 yaz aylarında Bodrum Ağır Ceza Mahkemesinden Ahmet Atik isimli şahsın öldürülmesinde azmettirici suçlaması nedeniyle tutuklandım, sonunda beraat ettim. Bu, Ayhan Bora Kaplan veya benim yurt dışına gitme durumum ile alakalı değildir. Ayhan Bora Kaplan’la ortak olduğum hiçbir davam yoktur.

AT BİNME HOBİSİ

İfadede, Necati Arabacı’nın Muhammed Okutan ve Ömer Kömürcü ile birlikte hareket ettiği, örgüt hiyerarşisi içerisinde Muhammed ve Ömer’in, Arabacı’ya bağlı örgüt mensupları olduğu belirtildi. Bu soruya Arabacı şu karşılığı verdi:

“Muhammed Okutan ve Ömer Kömürcü ile arkadaşlığımız sadece birlikte at binme hobimizde kaynaklanır. Ayrıca Çeşme’de aynı mekanlarda denk geliriz. Bu nedenle polis GBT sorgularında birlikte göründük. Muhammed Okutan ve Ömer Kömürcü ile örgüt kurmadım, benim kimseye bir eylem talimatım olmamıştır, bu şahıslarla en az iki yıldır görüşmüyorum.”

SIKÇA GÜNDEMDE OLACAK

Necati Arabacı, “Herhangi bir silahlı suç örgütü içerisinde lider, yönetici, üye, azmettirici ya da üye olmamakla birlikte yardım eden konumunda da bulunmadığını” öne sürdü. Arabacı niçin Türkiye’ye geldi? Hakkında uluslararası yakalama ve tevkif müzekkeresi niteliğinde olan “kırmızı bülten” gibi yakalama kararının da bulunmadığını avukatı Umut Köroğlu açıkladı.

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olarak tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan Avukat Serdar Öktem öldürülmüştü. Bu eylemin “Daltonlar Silahlı Suç Örgütü” tarafından işlendiği öne sürüldü. Arabacı’nın avukatı, itirafçı olmak için Arabacı’nın Türkiye’ye geldiği iddiasının da gerçekle hiçbir ilgisinin olmadığını sözlerine ekledi. Arabacı’ya, sorgusunda Serdar Öktem ile ilgili soru yöneltilmedi, örgüt üyesi olduğu öne sürülen Baran Yıkılmaz kod isimli Mustafa Aktürk de Daltonların paylaşılan fotoğrafıyla ilgisinin olmadığını, resmin de foto montaj olduğunu söyledi.

Ayhan Bora Kaplan ile ayrı cezaevinde tutulan, Örgüt liderliğinden tutuklanan, “Cehennem Necati” artık sıkça gündemde olacak gibi gözüküyor.