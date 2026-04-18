İlk yarı boyunca futbol oynayan takım Rizespor. Neredeyse Fenerbahçe’ye top göstermediler. Skriniar sakatlıktan çıktığı için fazla riske girmek istemiyor ve geriye doğru kaçıyor. Onun için de Rizespor her ayağa top yapınca orta alanda büyük bir boşluk oluyor ve topu iyi kullanıyorlar, ileri vurmuyorlar, ayağa top yapıyorlar ve bu yüzden golü buluyorlar. İşte ondan sonra İstanbul’da Galatasaray’la Fenerbahçe’yle oynayan takımların, dikkat etmesi gereken dakikalar başlıyor. Yalnız takımın mı? Hayır. Teknik direktörün de. Niye? Sarı kartlar çoğalmış. Hakem veriyor. Birileri atılacak artık. Mutlak suretle oyunu durduracaksın ve oyuncu değişikliği yapacaksın. Recep Hoca da bizim gibi seyretti. Sonra da Samet atıldı.

İstanbul’da bu iki büyüğe gelen takımların şuna dikkat etmeleri lazım: Aynı pozisyonda sarı kartı siz görürsünüz ama aynı pozisyonda sarı kartları bu iki takıma hakemler veremezler. Hani arada bir kahramanlık yaparlar ama maalesef korkudan gereğini yapamazlar. Bir de şunu söyleyeyim: Öyle bir penaltı çaldılar ki sinekten yağ çıkardılar. Şimdi bütün kamuoyuna soruyorum: Böyle bir pozisyonda bu statta Rizespor’a penaltı çalabilir mi? Size bir şey söyleyeyim, net olarak çalamaz. Adaletin olmadığı yerde futbol maçlarımız böyle oluyor. Bakınız. Fenerbahçe dün gece futbol oynadı mı? Kesinlikle hayır. Şahsi becerilerden bir şeyler yapmak istediler. Hakem de iteledi ama yine de son anda yedikleri golle galip gelemediler.

Ederson çıkarken kendi kendime sordum, “Niye çıkıyorsun?”. Yanlış çıkıyor, bir de arkadaşını düşürüyor. Zaten temas olsa hakemler çalacak. Bence Fenerbahçe, şampiyonluğa veda etti.

Şu anda Türkiye’de Galatasaray’la Fenerbahçe stadında cesaretle yönetecek futbol hakemlerimiz yok. Bu kadar basit. Onun için de kendimizi aldatıyoruz. Bir orta oyunu oynanıyor. Bir de takımlarla biz basın mensupları figüranız. Kendi kendimize yazıyoruz, kendi kendimize oynuyoruz. Şimdi sonu ne olacak merak ediyorum. Eğer biliyorlarsa ve oynuyorlarsa bize de söylesinler. Fazla uğraşmayalım. Milleti de aldatmayalım.