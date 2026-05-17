“Ağacın kurdu içinde olur!” denir... CHP de asırlık bir çınar ağacı... İçinde kurtlar birikti... Kemiriyorlar partiyi... Dışarıdan çok, içerideki düşmanlar perişan ediyor CHP’yi... Tırtıl gibi, aç kurtçuklar gibi yiyorlar! CHP’nin bölünmesine yol açacak “Mutlak butlan davası” bile, 38’inci Olağan Kurultay’da seçimi kaybetmeyi hazmedemeyen (başta eski Hatay eski Belediye Başkanı Lütfü Savaş olmak üzere) CHP’li delegelerin mahkemeye yaptıkları şikâyetler üzerine açıldı. Bu ne ihtirastır, nasıl bir koltuk hırsıdır anlamak mümkün değil? CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba bir televizyon programında bu tiplere isyan ederek: “Yıllarca siyaset yaptığımız insanlar şimdi kalkmış partiye iftiralar atıyorlar. Hangi kitapta iftira var? Alçaklıktır bu!” dedi ve: “Bunlar içimizdeki ‘butlancılardır’, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile iş birliği yapıyorlar” diye ekledi. Birçok hukukçu Adalet Bakanı Akın Gürlek’in “Bakan gibi değil, Türkiye’nin Başsavcısı gibi’ hareket ettiğini söylüyor. ★★★ “Mutlak butlan davası” CHP’nin tepesinde kılıç gibi sallanırken, bir de “Kapatma davası” gündeme geldi. Bu son darbeyi de CHP’nin tutuklu iki belediye başkanı, Muhittin Böcek ve Özkan Yalım indirdi. Dedik ya... Partideki kemiren kurtlar patideki çürük elmaların içine yuva yapmış... Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek “Etkin pişmanlıktan” faydalanarak paçasını kurtarmak için “itirafçı” olmayı kabul etti. Muhittin Böcek seçim öncesi yeniden aday olmak için oğlu Gökhan Böcek vasıtasıyla partiye “1 milyon Euro” vermiş... Gökhan Böcek, 1 milyon Euro (yaklaşık 53 milyon TL) gibi büyük bir parayı sırt çantasıyla CHP Genel Merkezi’ne götürmüş ve tanımadığı birine teslim etmiş... Alanın adı ne? Bilmiyor! Sormamış bile... Makbuz almış mı? Almamış... Tanık var mı yok! Yahu insan 1 milyon Euro gibi servet denilecek bir parayı adını bile bilmediği birine verir mi? Muhittin Böcek’in oğlu vermiş işte! Öyle diyor! İster inan, ister inanma! ★★★ Otel odasında genç bir kadınla don-gömlek basıldığı için CHP’den ihraç edilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da, hapisten kurtulmak için “itirafçı” oldu. Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla “1 milyon 200 bin lirayı bir paket içinde bahçe duvarına bıraktığını” iddia etti... Yahu bunlar normal yol nedir hiç bilmezler mi? Hep böyle alengirli işler mi yaparlar? “Biz Özgür Özel’in talimatıyla partiye para desteği yaptık” diyorlar. İşte, işin püf noktası burada... Çünkü Siyasi Partiler Kanunu’nun 66’ncı maddesine göre belediyelerin partilere bağış yapmaları yasaktır. Bu nedenle “Kapatma davası açılabileceği” belirtiliyor. İçten ve dıştan indirilen tüm darbelerin amacının CHP’yi yıpratmak, partiyi kirleterek itibarsız hale getirmek olduğu anlaşılıyor. Olan, tutunacak bir dal arayan halkın umutlarına oluyor! CHP’li Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’ne operasyon! 27’nci şafak operasyonu ile CHP’li Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nden 23 belediyeci gözaltına alındı. Tepebaşı, Eskişehir’in en başarılı belediyelerinden biri... Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, âdeta halkın sevgilisi...2009, 2014, 2019, 2024 seçimlerini kazandı, 17 yıldır belediye başkanı... Onun hakkında hiçbir iddia yok. Başkan Ahmet Ataç “Ben görevimin başındayım. İddialar üzerinden itibar hedef alınmamalı” diyor. Gözaltına alınan 23 belediyeci arasında Başkan Yardımcısı ile Özel Kalem Müdürü de var. İddia “Nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanma...” Gerçek ne ise tabii ki, ortaya çıkacak. GÜNÜN SÖZÜ Karanlığa küfür etmektense bir mum yakmak daha iyidir!