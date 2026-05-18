Yazıya başladığımızda dakika 88. Üç maça da bakmaya çalışıyoruz. Tabii bu arada diğer maçlardan da haber geliyor. Her an bir şey değişiyor. Ama şu dakikada Gençlerbirliği maçı 2-0 yaptı. 2-0 yapınca kurtarıyor. Eyüp 3-3 yaptı. Eyüp de kurtarıyor. Antalya düşüyor gözüküyor ama futbol bu işte, ne desek boş. Galatasaray çok tempolu oynamadı. Çok rahat top çevirdiler. Futbolcular çok fazla risk almak istemediler, sezonun son maçı. Bu işte sakatlık da olabilir. Kasımpaşa öne geçince rahat top oynamaya başladı. Kasımpaşa golünü atan Benedyczak, çok güzel bir pas aldı ve çok kaliteli bir vuruş yaptı. Maliyeti düşük bir oyuncu ama ligin yarısında gelmesine rağmen attığı gol adedine bakarsanız aldığını fersah fersah veren bir adam. 10-20 milyon Euro’luk adamları gördükten sonra böyle futbolcular haliyle bedava gözüküyor. Ama bu futbolcuların aldığı paralar mı doğru, yoksa yüksek miktarlar alıp da bir şey vermeyenler mi doğru!? Tabi bu yöneticilerin günahı boynuna, menajerlerin günahı boynuna, teknik adamların günahı boynuna. Yalnız şu bir gerçek ki Türk futbolunda günahı boynuna işlemler bayağı fazla oluyor. Kalitesiz bir ligimiz dün gece bitti. Oynanan son maçlar da haliyle yine kalitesizdi. Bazı takımlar, bazı takımlardan medet umdular ama şöyle de bir gerçek vardır: El elin eşeğini ıslık çalarak ararmış. Sen sağlam kazığa bağla, başkasına güvenme. Fenerbahçe, “Bize tuzak kuruluyor, yapı falan var”diyorlar ama kendi sahalarında düşme mücadelesi yapan takımlara puanlar veriyorlar. Yıllarca kendi sahalarında küme düşen takımlara puan vererek şampiyonluğu kaçırdılar. Sen önce kendi işini bitir, sonra diğer tarafa bak. Düşünün dün gece Fenerbahçe yense Galatasaray mağlup; Fenerbahçe, Galatasaray’ın bir puan arkasında ligi bitirmiş olacak bunu bile beceremediler. İnşallah seneye böyle bir lig olmaz çok daha kaliteli bir lig olur. Tabi Dünya Kupası’ndan sonra da şike-bahis olaylarından ne çıkacak? Civciv mi çıkacak, kuş mu çıkacak? Yoksa çok etkili bir şeyler mi göreceğiz, hep beraber bakacağız.