Karagümrük’te orta saha oynayan bir oyuncu vardı dün. Adı Doh. Önce stoperler kornere gidince en geride kaldı, topu sektirdi, Barış Alper de bu hediyeyi geri çevirmedi, golü yaptı. Doh’un işi daha bitmemişti. Gitti hiç alakasız yerde neredeyse Sanchez’in ayağını kıracaktı. Hakem çözemedi, Allah’tan VAR çözdü. Doğru kararla Doh kırmızıyı gördü. Doh iki tane büyük ‘Doh’ yapınca

Galatasaray da “Oh” çekti. Ama Galatasaray o istediğimiz, beklediğimiz Galatasaray gibi oynamadı. Sarı-kırmızılılar seyircisini hop oturup hop kaldıracak pozisyonlar yaratamadılar. Karagümrük on kişi kalmasına rağmen beraberlik şansını da yakaladı. Çok koşup, önde basınca ve de on kişi kalınca ikinci yarıda yoruldular. Kolay değildi. Bireysel hatalar ikinci ve üçüncü golü getirdi. Dikkat edin, Galatasaray’ın attığı goller hazırlanış olarak iyi goller değil. Rakip takımın hatalarından bulunan goller. Galatasaray mutlaka daha iyi olacaktır ama şu bir gerçek Galatasaray’a bir kaleci, bir stoper, özellikle de Mertens tipinde Galatasaray’ın oyun aklı olacak bir futbolcu lazım. İleri taraf iyi olsa da geride sıkıntı var. Bu tarz üç oyuncu alamazlarsa Şampiyonlar Ligi’nde işleri zor. Karagümrük beklenenden daha iyi bir performans gösterdi, teknik adamları takımı iyi hazırlamış. Maddi olarak arada büyük fark var. İyi mücadele ettiler ama kaliteleri yetmedi, yetmezdi de.

Barış bu seneye çok iyi başladı. İyi de gidiyor. Arabistan’a gideceği söyleniyor. İyi de para veriyorlarmış. Keşke Avrupa’ya gitse. Ben bu tarz oyuncuların Avrupa’da iyi bir takıma gitmelerini beklerim. Sane ise henüz hazır değil. Bekleyeceğiz. Icardi ve Osimhen iyi şeyler yapacaklardır ama Galatasaray’ın arka tarafı ne olur? Avrupa’da oynayacağı rakipleri Kara- gümrük olmayacak. Galatasaray’ı o zaman göreceğiz. İnşallah iyi olur diyelim.