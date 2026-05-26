Victor Osimhen’in Liverpool deplasmanında yaşadığı sakatlık, Galatasaray camiasında büyük endişe yaratmıştı. Özellikle yıldız oyuncunun kolundaki kırık sonrası sezonu kapatabileceği konuşulurken, Nijeryalı golcü beklenenden çok daha kısa sürede sahalara dönerek takımını yalnız bırakmadı.

Türkiye Kupası’nda Gençlerbirliği SK karşısında sonradan oyuna giren Osimhen, tribünlerden büyük destek aldı. Yıldız futbolcunun dönüşü yalnızca teknik heyeti değil, şampiyonluk yarışındaki taraftarı da yeniden ayağa kaldırdı.

Kritik Trabzonspor Kaybı

Mart ayındaki milli aranın ardından Galatasaray’ı zorlu bir deplasman bekliyordu. Sarı-kırmızılılar, nisan ayının ilk haftasında Trabzonspor deplasmanına çıktı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Galatasaray sahadan 2-1 mağlup ayrıldı ve zirve yarışında kritik bir yara aldı.

Bu puan kaybı, özellikle en yakın takipçi Fenerbahçe cephesinde yeniden umutların yükselmesine neden oldu. Şampiyonluk yarışında dengeler bir kez daha değişmeye başladı.

Kupaya Veda ve Günay’ın Gözyaşları

Galatasaray için sezonun en ağır gecelerinden biri ise Türkiye Kupası çeyrek finalinde yaşandı. Ligde kısa süre önce deplasmanda mağlup ettiği Gençlerbirliği’ni bu kez RAMS Park’ta ağırlayan sarı-kırmızılılar, beklenmedik bir sonuçla karşı karşıya kaldı.

Gençlerbirliği SK karşısında 2-0 kaybeden Galatasaray, kupaya erken veda etti. Mücadelede yaptığı hata sonrası eleştirilerin odağına yerleşen Günay Güvenç ise maç sonunda gözyaşlarını tutamadı. Taraftarların tribüne çağırdığı deneyimli file bekçisi, destek alkışları arasında taraftardan özür diledi.

Karşılaşmanın ardından konuşan Okan Buruk ise bu hayal kırıklığının takım için yeni bir motivasyona dönüşeceğini söyledi. Çünkü sırada sezonun kaderini belirleyecek derbi vardı.

Süper Final ve Mutlu Son

Ligin 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek mücadelede sarı-kırmızılılar baştan sona üstün bir oyun ortaya koydu. Özellikle orta sahadaki baskısıyla rakibine nefes aldırmayan Galatasaray, derbiden 3-0’lık net galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda dev bir avantaj elde etti.

Bir hafta sonra Samsunspor deplasmanında şampiyonluğu ilan etme fırsatı yakalayan Galatasaray, bu kez beklemediği bir sonuç aldı ve kutlamaları ertelemek zorunda kaldı.

Ancak sarı-kırmızılılar son virajda hata yapmadı. Ligde Antalyaspor karşısına çıkan Galatasaray, taraftarı önünde istediği sonucu aldı ve Süper Lig’de 26. şampiyonluğunu ilan ederek sezonu mutlu sonla tamamladı.