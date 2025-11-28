Fatih Altaylı...

Dört saniye bile yatması haksızlıkken, dört yıl daha verildi.

★

Henüz mesleğe yeni başladığında, Güneş gazetesinde çalışmıştı.

(Güneş gazetesine, AKP iktidarında TMSF tarafından el konuldu, yandaş işadamına verildi.)

★

Kanal D televizyonuna geçmişti.

(Kanal D’nin kurucu sahibi Aydın Doğan’dı, defalarca Türkiye vergi rekortmeni olmasına rağmen, AKP iktidarında vergi kaçakçısı olmakla suçlandı, tarihte görülmemiş ebatlarda cezalar kesildi, Kanal D’yi yandaş işadamına satmak zorunda kaldı.)

★

Kanal D’deyken Cine5’le ortak yayın yapıyordu.

(Cine5’e AKP iktidarında TMSF tarafından el konuldu, Katar televizyonu El Cezire’ye verildi, bilahare yayın hayatına son verildi.)

★

Show Tv’ye geçmişti.

(Show Tv’ye AKP iktidarında bir değil iki defa TMSF tarafından el konuldu, önce Turgay Ciner’e satıldı, Turgay Ciner bu kanalı Can Grubu’na satınca, TMSF tarafından yeniden el konuldu, kayyum atandı.)

★

Hürriyet gazetesine geçmişti.

(Hürriyet gazetesi 25 yıldır Aydın Doğan’ındı, AKP iktidarında yandaş işadamına satmak zorunda kaldı.)

★

Sabah gazetesine geçmişti, aynı zamanda atv’de program yapıyordu.

(Sabah ve atv’ye AKP iktidarında TMSF tarafından el konuldu, yandaş işadamlarına verildi.)

★

Habertürk’e geçmişti.

(Son cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yayınlarına son verildi, Habertürk televizyonuna TMSF tarafından el konuldu, kayyum atandı.)

★

YouTube’ta kendi bireysel medyasını kurmuştu.

(Tutuklandı.)

★

Fatih Altaylı’nın başına gelenler, aslında Türk medyasının başına gelenlerin kronolojisidir, özetidir.

★

Fatih Altaylı susturuldu deniyor.

Doğru ama, eksik.

Aslında adım adım, usul usul, alıştıra alıştıra susturulan, sizsiniz.

★

Bu gidişatla -azzz sonra- internete girmeniz bile suç kabul edilebilir mi?

E, bence emin olabilirsiniz.