Fenerbahçe'de başkanlık seçimine artık çok kısa bir süre kaldı. Şampiyonluk hasreti bir yıl daha uzarken, bu uzun yıllar süren hasrette Fenerbahçe'nin elle tutulur başarıları amatör şubelerden geldi.

Basketbolda kazanılan EuroLeague ve lig şampiyonlukları, voleybolda lig şampiyonlukları... Ve tabii diğer branşlardaki sayılamayacak kadar başarı.

Ve şimdi bunların bir kalemde yok edilebileceğine yönelik bir algı oluştu kamuoyunda.

Başkanlığın iki adayından biri olan Aziz Yıldırım, amatör şubelere desteğin bitmese bile azalacağının sinyallerini vermeye başladı bile.

Geçen ay yaptığı bir açıklamada, "Biz arkadaşlarımızla beraber amatör şubeleri farklı yere getirdik. Bugün yanlış yaptık. Neden yanlış yaptık; geliri yok, gideri var" dedi.

Futbola yapılan yatırımın onda biri kadar başarı bile ortada yokken, başarının geldiği yerlerin bütçesinde kesintiye gitmek akıl alır şey değil.

Benim şöyle bir önerim var: Madem başarı yok, amatör branşların bütçesiyle uğraşacağınıza o çok 'profesyonel' futbol şubesini kapatın daha iyi.

Çocukların ağlaması için bir neden de kalmaz hem...