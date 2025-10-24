Stuttgart sistem takımı. Teknik direktörleri Hoeness, Almanya’nın son dönem konuşulan başarılı ismi. Topu çabuk oynayan, pres yapmayı seven bir takıma karşı Tedesco normal olarak kontrollü oyunu tercih etmişti. Oyunun içinde eksiklik olarak değerlendireceğimiz husus, Fenerbahçe’nin pas devamlığının eksik kalmasıydı. Kerem’in penaltıdan gelen golüyle skor avantajı yakalanmış oldu.

Danimarkalı hakemden bahsetmeden geçemeyeceğim. Jakob Kehlet, Alvarez’e yapılan net kırmızı kartlık faulü sarı kart ile geçiştirerek ne kadar kötü bir hakem olduğunu kanıtladı. VAR odası da kırmızı kartlık faule sessiz kalarak büyük hataya ortak oldu.

İkinci yarıdaki 15 dakikalık bölümde Fenerbahçe iyi bir ritim yakalamıştı. İkinci golün gelmesi an meselesiydi ama olmadı. İsmail ve Alvarez büyük aksilik yaşamazlarsa Tedesco’nun banko isimleri olurlar. Asensio takımın en önemli hücum aklı olma yolunda süratle ilerliyor. Takım savunmasında ve temaslı oyunda Fenerbahçe başarılı gözüktü.

Nene süratini iyi kullanıyor, adam eksiltmesi de iyi ama çerçeveyi gördüğü anda atacağı şutların daha etkili olması gerekiyor. En Nesyri yine vasat kaldı.

Bu maçta Fenerbahçe, taraftarına umut verdi. Ben de takımın oyun iştahı ve saha içi yardımlaşmasını çok beğendim. Önemli olan bu oyun istikrarını devam ettirmek.