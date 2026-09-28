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Yaz transfer döneminde çok eleştirilen, fazla para harcamamak adına transferleri son ana sıkıştıran Galatasaray yönetimi, şu ana kadar beklediğini bulamadı. Aslında ortaya çıkan tablo çok da sürpriz değildi.

Son dakikaya bırakılan, günümüzün deyimiyle panik transferleri oldum olası risklidir. Galatasaray da bu riski göze aldı ancak sarı kırmızılıların oynadığı kumar şu ana kadar tutmadı.

Yeni alınan oyunculardan şu ana kadar beklenen katkı gelmedi, yapılan harcamalar da tartışılmaya devam ediyor.

Şimdi Galatasaray yönetiminin önünde ocak transfer dönemi var. Bana göre bu dönem, alınacak oyunculardan çok gönderilecek isimler açısından kritik önem taşıyor. Çünkü Galatasaray'ın asıl sorunu yalnızca kadroya yeni isimler katmak değil, mevcut kadroda verim alınamayan oyuncularla ilgili doğru kararları verebilmek.

Sarı kırmızılılarda forma şansı bulamayan, Okan Buruk'un planları arasında yer almayan ve ciddi maaş yükü oluşturan birçok isim bulunuyor. Yönetimin artık bu konuda harekete geçmesi, hem kadroda yer açması hem de maaş bütçesini rahatlatması gerekiyor.

YOL AYRIMI ARTIK ŞART

Singo, Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan'ın durumları bu açıdan ayrı ayrı değerlendirilmeli. Takıma düzenli katkı veremeyen bu isimler konusunda yönetimin önünde önemli bir karar süreci bulunuyor. Galatasaray'ın ocak ayında bu oyuncularla yollarını ayırma seçeneğini ciddi biçimde değerlendirmesi gerekiyor.

Öte yandan Nhaga gibi futbolcuların da unutulmaması şart. Bu takımda geleceği bulunan ve futbol olarak değerlendirilmesi gereken Nhaga'nın kenarda bekleyerek körelmesine izin verilmemeli. Düzenli forma giyebileceği bir takıma kiralanması, hem oyuncunun gelişimi hem de Galatasaray'ın geleceği açısından önemli bir seçenek.

Kısacası yönetim, ocak ayında yalnızca gelecek oyunculara değil, gidecek isimlere de odaklanmalı. Çünkü bu futbolcuların aldıkları maaşlar gerçekten çok ciddi rakamlara ulaşıyor.

SİNGO’DAN NE UMDU NE BULDU

Bu konuda en çarpıcı örnek ise Singo… Türk futbol tarihinin en pahalı ikinci transferi olarak 30 milyon Euro bedelle Galatasaray'a katılan Fildişili futbolcunun KAP'a açıklanan yıllık ücreti 4.8 milyon Euro. Ortada gerçekten çok büyük bir yatırım var.

Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla sarı kırmızılı taraftarlara "İşte Singo bu!" dedirten futbolcu, beklentileri yeniden yükseltmişti. Ancak Galatasaray'da işler bir türlü yolunda gitmedi. Sakatlıklar nedeniyle düzenli forma giyemeyen Singo, kendisinden beklenen katkıyı veremedi.

Elbette bir futbolcunun sakatlanması kendi tercihi değil. Ancak profesyonel futbolun gerçekleri de ortada. Galatasaray, böylesine büyük bir maliyetin karşılığını alamıyorsa artık geleceğe yönelik bir karar vermek zorunda.