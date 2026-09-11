Fenerbahçe’nin orta sahasında maça başlayan üç isim hücuma net katkıda bulunmaktan uzak kalacak oyunculardı. İsmail Kartal, Roma’nın agresif oyun yapısını düşünerek fazla yıpranma olmasın diye bu düşünceye göre takımı hazırla- mış. Kapılacak toplarla ‘belki ani atak şansı bulur, golü atarım’ fikrine kendini ve takımı inandırmıştı.

Rakibin ceza sahasına çok az girdi ve hiç korner alamadan ilk devreyi kapattı Fenerbahçe. 38 dakika Roma’ya topu veren ve kapalı oynayan ev sahibi, Cristante’nin akıllı şutunu karşılayamayınca golü yedi. Fenerbahçe bu gole nasıl cevap verecekti? Bu sorunun cevabı ikinci yarının başında, hem de beklenmeyen bir isimden gelmişti.

Greenwood’un akıl dolu pasında Archie Brown bir forvet klasında topa vurarak beraberliği getirdi. Böyle maçlarda net pozisyon bulunca affetmeyeceksin. Kante’nin Vedat Muriqi’e verdiği pas böyleydi. ‘Topu al, bir zahmet golü at’ demişti Kante ama Muriqi kaçırdı. İlk yarıya kıyasla ikinci yarıda Fenerbahçe maçı kazanabilecek pozisyonları yakaladı. Roma kalesi zor anlar yaşamıştı ama finali yapamamıştı Fenerbahçe. Dile kolay, tam 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi gibi dev bir turnuvada tekrar yer almak ve ilk maçında elinden geleni yapmak maçın olumlu tarafıydı.