Bunu da gördük: Türkiye’yi kara parayı aklamak için “altından kurnalı hamam ülkesi olmaya” uygun konuma oturtacak yasa tasarısı Meclis’te görüşülüp, çıktı çıkacak noktasına gelmişti. Tam bu sırada “iktidar destekli gazeteci Rasim, kara parayı keseleyip yıkayacak işlemlere aracılık ettiği” şüphesiyle Adana’da gözaltına alındı. Hamam’a altın kurna! Keseciye demir kelepçe! Gül, gül ölürsün! ★★★ Bu ne yaman çelişkidir! Bu ne perişan zıtlık! Kulağa hoş gelsin, cahil halk huylanmasın diye adını “varlık barışı” koyuyorlar. Savaş ile Barış! İki yapışık kardeş; biri olmazsa diğeri var olamaz. “Barışın” yapılabilmesi için önce “savaşın” olması gerekir. Türkiye devletine, yasalarına, vergi toplayan kurumlarına, olması gereken eşit rekabet ilkelerine ve en önemlisi vergisini vererek ve yasalara uyarak çalışan tüm Türk halkına savaş ilan etmiş; yeraltına girmiş ya da yurt dışına kaçırılmış adına “kara para- kirli para” denilen pasaklı kazançların sahiplerine devletin “barış eli” uzatılıyor. ★★★ Getir o kara paranı! Nereden kazandın? Nasıl kazandın? Kimlerle iş tutun? Devleti ele geçirmiş iktidar kadrolarının üst düzeyinden alt düzeyine kimlere hangi hayasız rüşvetleri verip hangi ahlaksız ilişkiler yaratarak bu parayı biriktirdin, sakladın, yurt dışına çıkardın? Sana sormayacağım. Vergi de almayacağım. Kirli paranı aklayacağım; seni “şerefli bir tüccar, faziletli işadamı olarak” toplum önünde saygın kişi yapacağım. Varlık Barışı, işte bu! ★★★ Son 20 yıl içinde; kara para üzerinden kazanç yaparak devlete ve dürüst insanlara savaş ilan etmişler için tam “8 Kez Varlık Barışı” ilan edildi, yasa çıkartıldı. İlk büyük varlık barışı 2008 yılında çıkartılarak tarihinde ilk kez “Türkiye kirli paraları yıkayan hamam ülke” ilan edildi. 2013’ de ikincisi geldi. 2016’da üçüncüsü. (Vergi affı paketi) 2018’de dördüncüsü. (Kapsam genişletildi) 2019’da beşincisi (Gel gel süresi uzatıldı) 2019’da altıncısı. (Yeni beyaz sayfa açıldı) 2020’de yedincisi. (Hamama giriş ucuzlatıldı) 2022’de sekizinci geldi. (Türkiye dünyanın en rahat kirli para yıkayan ülkesi yapıldı) ★★★ Ve şimdi 2026 Mayıs’ında “dokuzuncu varlık barışı” için yasal altyapı hazırlamak üzere iktidar ittifakı milletvekillerinin oy çoğunluğu garantisi altında, Türkiye Büyük Millet Meclisi harekete geçirildi. Bugün yarın Meclis’ten geçecek ve “Kirli Para Yıkama Hamamına altın kurna” takılmış olacak. Böylece yurt içinde kazanılmış fakat yurt dışına kaçırılmış ya da yastık altına konmuş ne kadar kirli para, döviz, altın, kripto varlık varsa Türkiye’ye akacak. Altın kurnalı hamamımızda yıkanacak, aklanacak. Dövizimiz bollaşacak! Enflasyon inecek! Dünya bize hayran! ★★★ Şu hayatın bize sunduğu; “katıla katıla ağız dolusu gülecek mizah yapma” imkanına bak! iktidar kalemi Rasim, “kara para aklayan bir finansal örgütle beraber çalışmaya başlamış. Şöhretini kullandırarak nerden nasıl kazanıldığı bilinmeyen kirli paraları dolaştırarak kaynağından uzaklaştırma” işi yapıyormuş. Yani Rasim, keseci! Kire kese atıyor. Bahşişini alıyor. Hamama altın kurna! Keseciye demir kelepçe! Gül, gül gözün yaşarsın!