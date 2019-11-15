Pantene’in yeni marka elçisi Demet Özdemir oldu

Pantene, marka elçisi olarak başarılı oyuncu Demet Özdemir ile anlaştı. Oyunculuğunun yanı sıra, her zaman güçlü ve bakımlı saçları ile de dikkat çeken Özdemir, kasım ayından itibaren Pantene'in marka elçisi olarak tanıtım faaliyetlerinde ve televizyon reklamında yer alacak.

Demet Özdemir “Hayatımda özel bir yere sahip olan Pantene ile bu güzel yolculuğa başladığım için çok mutluyum. Marka ile hikayem bu iş birliğimizden çok daha önce başladı. İlk gençlik yıllarımdan beri benim için yeni yıkanmış saç kokusu eşittir Pantene kokusu.. Bu yüzden de markayı severek kullanan biri olarak şimdi Pantene'in yeni marka elçisi olmak benim için çok değerli” dedi.

