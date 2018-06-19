Şambali tatlısı tarifi ve kalorisi | Şam tatlısı nasıl yapılır?

Çocukluğumuzdan hatırladığımız, sokaklarda satılan şambali tatlısı dilim dilim üzerinde fıstık ile sunulur. Şambali tatlısı, çay veya kahve ile mükemmel bir uyum sağlıyor. Misafirleriniz mutlaka beğeneceği şambali tatlısı tarifi haberimizde. Peki şam tatlısı kaç kalori?
ŞAMBALİ TATLISI TARİFİ
Malzemeleri;
2 bardak yoğurt
2 bardak şeker
4 bardak irmik
1 bardak un
1 tatlı kaşığı karbonat
1 vanilya
Yer fıstığı
Şerbeti için;
4 bardak su
5 bardak şeker
2 damla limon
Yapılışı;
Şerbeti için şeker ve suyu tencereye alıp kaynatın. Kaynamaya yakın limonunu sıkın. İstediğiniz kıvama gelince soğumaya bırakın. Bir kaba aldığınız yoğurt, irmik ve şekeri çırpın. Un, vanilya ve karbonat ekleyip 15-20 dakika irmikler şişene kadar bekletin. Yağladığınız fırın tepsisine döküp üzerine yer fıstığı dizin. Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında pişirdikten sonra ilk sıcağının çıkmasını bekleyip üzerine soğuk şerbet dökün.
Şambali tatlısının 100 gramı 350 kcal‘dir.