Şambali tatlısı tarifi ve kalorisi | Şam tatlısı nasıl yapılır?

Şambali tatlısı tarifi ve kalorisi | Şam tatlısı nasıl yapılır?

Şambali tatlısı, Batı Anadolu'ya özgü irmikli bir tatlıdır. Özellikle Ramazan aylarında yapılan şambali tatlısını haberimizde yer alan tarif ile kolayca yapabilirsiniz. Çocukluğumuzun lezzeti şambali tatlısı ve tarifi...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Çocukluğumuzdan hatırladığımız, sokaklarda satılan şambali tatlısı dilim dilim üzerinde fıstık ile sunulur. Şambali tatlısı, çay veya kahve ile mükemmel bir uyum sağlıyor. Misafirleriniz mutlaka beğeneceği şambali tatlısı tarifi haberimizde. Peki şam tatlısı kaç kalori?

ŞAMBALİ TATLISI TARİFİ

Malzemeleri;

2 bardak yoğurt

2 bardak şeker

4 bardak irmik

1 bardak un

1 tatlı kaşığı karbonat

1 vanilya

Yer fıstığı

Şerbeti için;

4 bardak su

5 bardak şeker

2 damla limon

Yapılışı;

Şerbeti için şeker ve suyu tencereye alıp kaynatın. Kaynamaya yakın limonunu sıkın. İstediğiniz kıvama gelince soğumaya bırakın. Bir kaba aldığınız yoğurt, irmik ve şekeri çırpın. Un, vanilya ve karbonat ekleyip 15-20 dakika irmikler şişene kadar bekletin. Yağladığınız fırın tepsisine döküp üzerine yer fıstığı dizin. Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında pişirdikten sonra ilk sıcağının çıkmasını bekleyip üzerine soğuk şerbet dökün.

Şambali tatlısının 100 gramı 350 kcal‘dir.