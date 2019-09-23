Tencerede karnıyarık tarifi: Karnıyarık nasıl yapılır? İşte püf noktaları…

Birçok insanın en sevdiği patlıcanken, en sevdiği patlıcan tarifi ise karnıyarıktır. Karnıyarık yanında mis gibi bir pirinç pilavı ve cacıkla birlikte değme menülere taş çıkartır. İşte adı geçince bile ağızları sulandıran karnıyarık için gerekli malzeme listesi ve ayrıntılı tarifi…

Çeşit çeşit yemeği olan patlıcanın şüphesiz en sevilen en lezzetli tarifi karnıyarıktır. Birçok insanın bayılarak yediği ve lezzeti Türkiye'nin her yerinde her mutfağına taşınmış olan karnıyarık tarifini siz de mutfağınıza taşımak istiyorsanız sizin için hazırladığımız karnıyarık tarifine mutlaka göz atmalısınız. İşte karnıyarık malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

KARNIYARIK İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-6 tane patlıcan

-3 tane sivri biber

-1 tane domates

Kıymalı harcı için;

-2 tane orta boy soğan

-200 gr kıyma

-2 tane domates

-2 tane sivri biber

-2 diş sarımsak

-Sıvı yağ

-Tuz

-Karabiber

-Kırmızıbiber

-1 çay bardağı sıcak su

Sosu İçin;

-1 kaşık salça

-1 bardak su

KARNIYARIK TARİFİ

Öncelikle patlıcanlarınızı alacalı bir şekilde soyun, bir tarafını bıçakla yardıktan sonra 15-20 dakika tuzlu suyun içinde bekletin. Daha sonra kurulayarak yanmaz bir tavanın içinde çok az yak sürerek her tarafını kızartın. Kızarak patlıcanları da havlu kağıdın üzerine alın. Geniş bir tencerenin içinde soğanları küp küp doğrayıp yağ ile birlikte kavurun. Üzerine kıymayı ekleyip karıştırın. Bu şekilde de biraz kavrulduktan sonra biber ve sarımsağı ekleyin. Yine küp küp doğradığınız domatesleri ekledikten sonra baharatını atıp karıştırın. En son sıcak suyu da ekledikten sonra 5 dakika kadar kaynatın ocaktan alın.

Daha sonra patlıcanların yarın kısmından hafifi ayırın ve içine kıymalı harçtan koyun tencerenin içine dizin. Üzer,ne bir biber ve dilimlediğiniz domatesten bir dilim koyun. Tüm patlıcanlara aynı işlemi yapın. Daha sonra bir kabın içinde sosunu hazırlayın ve patlıcanların arasından tencereye dökün. Ağzını kapatın. 25-30 dakika kadar pişirin.

Afiyet olsun.