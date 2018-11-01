Yeni jenerasyon sağlık getiriyor

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Healin Foods markası 2018 yılında Nişantaşı'nda, İstanbul'a yepyeni sağlıklı bir yaşam platformu yaratmak amacıyla kapılarını açtı. Gedik Holding bünyesinde faaliyete geçen markanın yönetimi holdingin genç kuşak temsilcilerinden Asya Sadıklar ve detoks & wellness konusunda uzman Doktor Koshlendra Pratap tarafından gerçekleştiriliyor. Healin Foods “Doğal, taze, temiz yemek” önceliğini vurgulayan menüsünde yeni ve tüm diyet ihtiyaçlarını kapsayıcı bir bakışla vegan, vejetaryen, glütensiz seçeneklerin yanı sıra, zengin proteinler, sağlıklı yağlar gibi seçenekleri daha iyi tanıtmak, yaygınlaştırmak ve erişilebilir bir sağlık hareketine öncü olmak amacı güdüyor.



RESTORAN VE MARKET BİR ARADA

Healin Foods şifalı kemik suyu çorbalardan, organik tahıllı salatalara; Güneydoğu Asya yemeklerinden, yerel ve mevsimsel malzemelerle hazırlanan yemeklere, unsuz şekersiz tatlılara, hem tanıdık, hem de yepyeni tatları, haftanın 7 günü sunuyor. Healin Foods, yalnızca organik, doğal ya da iyi tarım ürünlerin kullanıldığı restoranı ve zengin seçkiye sahip marketi ile daha sağlıklı ve daha iyi bir hayat arayışındaki şehirli nüfusun beklentisine yanıt olmaya devam ediyor. Aynı binada başlayan atölye çalışmalarıyla sağlıklı yaşam kültürünü zenginleştirmek ve yaygınlaştırmak misyonunu bütüncül bir şekilde hayata geçiriyor.