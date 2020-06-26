Ciltteki buz yanığı nasıl geçer? Buz yanığı belirtileri…

Buz yanığı, buz ve diğer soğuk şeylerin cildinize temas ettiğinde ve cildinize zarar vererek ortaya çıkan bir yaralanmadır. Genellikle buz yanıkları donmaya ve donma sıcaklığının altına uzun süre maruz kalındığında ortaya çıkar. Peki buz yanığına ne iyi gelir? İşte buz yanığı hakkında bazı bilgiler…

BUZ YANIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Buz yanığı da tıpkı güneş yanığı gibi diğer yanık türleri ile benzer özellikleri taşıyor. Yanık sonrası cilt renginde bir değişiklik fark edebilirsiniz. Örneğin, parlak kırmızı, sarımsı veya beyaz bir renge dönüşebilir. Yanığın oluştuğu bölgedeki semptomları şu şekilde sıralayabiliriz.

– Uyuşma

– Kaşıntı

– Ağrı

– Karıncalanma hissi

– Kabarcıklar

BUZ YANIKLARI NEDEN OLUŞUR?

Cildinizi buzla ya da uzun süre çok soğuk başka bir şeyle temas ettiğinde buz yanığı meydana gelir. Buz ve soğuk su torbalarını çıplak cildinize bastırırsanız buz yanıklarına neden olur. Kar, soğuk hava veya aşırı sert rüzgar uzun süre temas da buz yanıklarına neden olabilir. Cildinizde buz yanığı meydana geldiğinde, cilt hücrelerindeki su donarak cildin yapısına zarar verir. Kan damarları da daralarak kan akışı azalır ve daha büyük hasarlara neden olabilir.

BUZ YANIKLARI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Buz yanığını tedavi etmek için cildinizin normal sıcaklığına geri dönmesini sağlamak için yavaşça ısıtın.

Cildinizi ısıtmak için:

– Buz yanığı sonrası cilt direk sıcak su ile temas ettirmemelidir. Sıcaklık derecesi 30-35 derece olan suya sokulabilir.

– Her bir ıslatma arasında 20 dakika ara vererek, gerekirse ıslatma işlemini tekrarlamaya devam edin.

– Soğukla temasın kesilmesi sağlanmalıdır. Ilık su uygulamalarının yanı sıra kuru battaniyenin altına girilebilir.

– Üzerinizde ıslak kıyafetler bulunuyorsa çıkarılmalıdır.

– Buz yanığının olduğu kısım asla ovulmamalıdır. Ovarak ısıtmak da sakıncalıdır.

– Tüm bu müdahalelere rağmen uyuşuk, beyaz, soğuk ve sert bir cilt gibi ciddi doku hasarı belirtileri gelişirse mutlaka tıbbi yardım alın.