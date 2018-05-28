Kaşlarda son moda: Mikputasyon yöntemi

Güzellik Uzmanı Kübra Karagöz, son zamanların kaş modası Mikputasyon kaş ile ilgili bilgiler verdi.

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Son dönemlerde Holywood yıldızlarının da tercih etmesiyle yükselişe geçen kaşlarda Mikputasyon yönteminin patenti, güzellik uzmanı ve kadın girişimci Kübra Karaöz’e ait. Karagöz, birçok ünlünün gözdesi olan yöntemle ilgili bilgiler verdi.

MİKPUTASYON KAŞ NEDİR?



İnce ve kavisli kaşlar, yerini kalın ve dolgun kaşlara bırakırken güzellik uzmanı Kübra Karaöz kaş modasında dünya trendlerini belirleyecek bir yöntem geliştirerek patentini aldığı Mikputasyon kaş modasını dünyaya tanıttı.

Mikputasyon yönetimi, kaşı iskeletine ayırarak, derinin kalınlık ve incelik gösterdiği alanlara farklı uygulamalar yapılmasıyla oluşuyor.Bu yöntemde, kıl tekniği, pudralama ve dolgu tekniği gibi dönüşü olmayan sabit teknikler yerine kaş bölgesi iskeletinin yapısına uygun işlem uygulanıyor. En az 3 farklı iğneleme ve bileyt kullanılıyor. Rütuş gerektirmiyor. İşlem esnasında uygulanan boyalarda yer alan özel vitamin kompleksi ile, kaş çıkmayan bölgelerde kıl kökünü tetikleyerek kaş çıkmasını sağlıyor.

UZMAN ELLERE YAPTIRIN

Güzellik uzmanı Kübra Karaöz geliştirdiği bu yöntemle yurt içi ve yurt dışındaki bir çok uzmana eğitim veriyor. Göz bölgesinin hassaslığına ve önemine değinen uzman, ”Kaş ve kirpik her kadının vazgeçilmezidir, göz bölgesini emanet edeceğiniz ve dönüşü olmayan uygulamalar yaptıracağınız eller kesinlikle uzman eller olmalıdır” diyor.