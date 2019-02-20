Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
24. Türkiye-Almanya Film Festivali’nin programı belli oldu
24. Türkiye-Almanya Film Festivali’nin programı belli oldu
Türkiye’den üç, Almanya’dan beş filmin seçildiği 24. Türkiye Almanya Film Festivali'nin programı belli oldu. Uzun metraj yarışmasının Türk-Alman seçici kurulunu bu yıl Kadir İnanır yönetecek.
Kültür Sanat 20 Şubat 2019 - 12:48

Dokuz gün sürecek olan 24. Türkiye-Almanya Film Festivali'nde bu yıl toplam 38 film tanıtılacak, bunlardan 16'sı yarışma dışı özel bölümlerde gösterilecek. 50'den fazla konuğun beklendiği festivalde Nürnberg yine Türkiye ve Alman kültürünün ve sanatının odak merkezine dönüşecek, filmler tanıtılacak, söyleşiler ve paneller yapılacak, okumalar ve müzik dinletileri düzenlenecek.

Margarethe von Trotta ve Ediz Hun'un onur ödülü alacakları açılış galasında Margarethe von Trotte’nin yönettiği Forget About Nick gösterilecek.

Etiketler