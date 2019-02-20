Türkiye’den üç, Almanya’dan beş filmin seçildiği 24. Türkiye Almanya Film Festivali'nin programı belli oldu. Uzun metraj yarışmasının Türk-Alman seçici kurulunu bu yıl Kadir İnanır yönetecek.

Dokuz gün sürecek olan 24. Türkiye-Almanya Film Festivali'nde bu yıl toplam 38 film tanıtılacak, bunlardan 16'sı yarışma dışı özel bölümlerde gösterilecek. 50'den fazla konuğun beklendiği festivalde Nürnberg yine Türkiye ve Alman kültürünün ve sanatının odak merkezine dönüşecek, filmler tanıtılacak, söyleşiler ve paneller yapılacak, okumalar ve müzik dinletileri düzenlenecek.

Margarethe von Trotta ve Ediz Hun'un onur ödülü alacakları açılış galasında Margarethe von Trotte’nin yönettiği Forget About Nick gösterilecek.