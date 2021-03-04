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262 tiyatro sanatçısından Boğaziçili akademisyen ve öğrencilere destek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın kararıyla Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolara tiyatro sanatçılarından da destek geldi. Sanatçıların imzaladığı metinde, "Mücadele eden öğrencilerin ve akademisyenlerin yanındayız" denildi.

Güncellenme: 16:48, 04/03/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
262 tiyatro sanatçısından Boğaziçili akademisyen ve öğrencilere destek

Aralarında Genco Erkal, Rutkay Aziz, Füsun Demirel, Ezel Akay, Levent Üzümcü, Tilbe Saran ve Caner Cindoruk gibi isimlerin de yer aldığı 262 tiyatro sanatçısı, AKP’li Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına yönelik protestolarını sürdüren akademisyen ve öğrencilere destek verdi.

“BU KEZ ONLAR SAHNEDE, DİRENİŞİN SAHNESİNDE VE BİZ ONLARI ALKIŞLIYORUZ”

Sanatçıların imzasının olduğu metinde, şu ifadelere yer verildi:

Üniversitenin bilim, düşünce ve sanat üreterek topluma katkı sağlayacağına inanıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi, sahip olduğu değerler ve demokrasi kültürü sayesinde ülkemizin kültürel ve bilimsel birikimine son derece değerli katkılar sunmuş bir kurumdur. Bu atmosfer sayesinde Boğaziçi Üniversitesi’nde birçok tiyatrocu, sinemacı, müzisyen ve edebiyatçı yetişmiştir.

Bu süreçte öğrencilerin ve akademisyenlerin itirazlarının, başlattıkları eylemlerin en doğal hakları olduğunu düşünüyoruz.

Öğrencilerin ve akademisyenlerin eylemlerinin polisiye yöntemlerle bastırılmaya çalışılması, üniversitenin kapısına kelepçe vurulması, öğrencilerin gece yarısı operasyonlarıyla derdest edilip tutuklanması ve sorumsuzca terörist ilan edilmesi, değerli akademisyenlerimizin itibarsızlaştırılmaya çalışılması, LGBTİ+’ların olmadık hakaretler ile aşağılanması kabul edilemez uygulamalardır.

Mücadele eden öğrencilerin ve akademisyenlerin yanındayız. Bu kez onlar sahnede, direnişin sahnesinde ve biz onları alkışlıyoruz.

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