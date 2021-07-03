Bilecik’te 8 bin 500 yıllık 11 insan iskeleti bulundu

Bahçelievler Mahallesi’nde boş alanda görülen seramik parçaları üzerine Bilecik Arkeoloji Müzesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nün başlattığı kazı çalışmaları devam ediyor.

Batı Anadolu’daki ilk yerleşim yerlerinden olduğu ortaya çıkan arkeolojik kazı alanında, 2019’dan beri yapılan çalışmalarda, 8 bin 500 yıl öncesinde yaşamış 11 insanın iskeleti, 3 delikli müzik aleti ile siyez buğdayı, gernik buğdayı, ekmeklik ve makarnalık buğday, arpa, mercimek ile kara burçak gibi tohum kalıntıları bulundu.

“YAŞLARINI VE CİNSİYETLERİNİ ÖĞRENMEYİ AMAÇLIYORUZ”

Daha önce 8 bin 500 yıl önce yaşamış 10 insan iskeleti bulunan kazıda, önceki gün 1 insan iskeleti daha bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Erkan Fidan, şöyle konuştu:

“9 bin yıl önce buraya gelen ve 1000 yıl boyunca burada kalan insan topluluklarının ilk köylerini açığa çıkarttık. Buraya gelenler tarım yapmayı bilen insanlar ve hayvanları evcilleştirmişler.”

“1000 yıl boyunca bu verimli alanda kalmışlar. İnsanlar burada yuvarlak planlı evlerde yaşamış ama evlerini daha çok uyuma yeri olarak kullanmış. Bütün günlük hayatları evlerin aralarındaki avlularda yani bahçelerinde geçmiş”

“Bütün arkeolojik buluntuları sadece avlulardan buluyoruz. Bahçelerine açtıkları çukurlara da insanları gömmüşler. Bu yıl 11 yetişkin bireye ait gömü tespit ettik. Bu tespit ettiğimiz iskeletler Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde incelenmeye başlandı.”

“Çok yakın bir zaman diliminde de bu insanların yaşları, cinsiyetleri, geçirdikleri hastalıkları hatta yedikleri yemeklere kadar pek çok şeyi öğrenmeyi amaçlıyoruz.”.

3 DELİKLİ ÜFLEMELİ MÜZİK ALETİ DE BULUNDU

Bu yılın en önemli buluntusunun, 3 delikli üflemeli müzik aleti olduğunu belirten Fidan, sözlerine şöyle devam etti:

“Kazılarda pişmiş topraktan yapılan süslemeli kutular, insan biçimli muska, hayvan figürleri gibi dini objeler de bulduk. Ayrıca avluda tespit ettiğimiz bir kafatası o dönemin dini yaşantısı hakkında da bizlere bilgiler veriyor.”

“Bu yılın en önemli buluntuları arasında ise kemikten bulduğumuz bir müzik aleti geliyor. 3 tane deliği olan bu müzik aletinin ses çıkartmaya yarayan ses notalarını değiştiren bir müzik aletinin parçası olduğunu düşünüyoruz. Bu parçaya takılan aplike olan bir ağızlık sayesinde de aletin kullanıldığını düşünüyoruz.”

“Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Restorasyon süreci ve araştırmalarımız tamamlandıktan sonra çok kısa sürede bu özel eser Bilecik Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmeye başlanacak.” (DHA)