‘Azizm Sanat E-Dergi’, ‘Son’ sayısıyla veda etti

2007 yılında “Sanat Aydınlanma İçindir” manifestoyla kurulan ve çeşitli disiplinlerde çalışmalar yürüten Azizm Sanat Örgütü’nün aylık yayını Azizm Sanat E-Dergi, 13 yılın ardından geçtiğimiz hafta yayınlanan 150. ve son sayısıyla yayın hayatına veda etti.

Türkiye'nin ilk ve en uzun soluklu dijital yayınlarından olan Azizm Sanat E-Dergi, 150. sayısı, “son” sözcüğünün bir kavram olarak işlendiği özel bir dosya ile son kez okurların beğenisine sunuldu. 186 sayfalık dosyada Azizm Sanat'ın sürekli yazarlarının yanı sıra senarist/yaratıcı yapımcı Yiğit Güralp, görsel sanatçı Tahir Ün, yönetmen Tan Tolga Demirci, psikiyatrist/yazar Kaan Arslanoğlu ile akademisyenler Gevher Gökçe ve Hakan Savaş imzalı çalışmalar yer alıyor.



Azizm Sanat Örgütü, son sayı için sanat çevresine yaptığı çağrı neticesinde, “Son Nedir?” sorusuna yanıt arayan bir video çalışmasına imza attı. Covid-19 sürecinde gerçekleştirilen “Son'lar” adlı videoda sinema akademisyeni Lale Kabadayı, görsel sanatçı Tahir Ün, seramik sanatçısı Alev Oskay, ressam Sera Uzel, performans sanatçısı Şükran Moral, film eleştirmeni Kaya Özkaracalar, arkeolog/fotoğrafçı Aykan Özener, şair/yazar Mecit Ünal ve akademisyen N. Aysun Akıncı Yüksel bir kavram olarak sonu irdeliyorlar.

Yeni yayın dönemi ve yayın politikalarına dair hazırlıklarını sürdüren Azizm Sanat'ın bu süreçteki çalışmaları, on üç yıllık örgüt arşivinin de yer aldığı www.azizmsanat.org adresinden sürdürülecek.