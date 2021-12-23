‘Caravaggio’nun kayıp tablosu’ koruma altına alındı
Açık artırmada 1500 euroya satılması planlanırken geri çekilen tablonun gerçek değerinin 50 milyon euro olabileceği belirtiliyor.
Ünlü İtalyan ressam Michelangelo Merisi da Caravaggio’nun 17. yüzyıldan kalma kayıp tablosu olduğu düşünülen eser, İspanya’da koruma altına alındı.
Madrid'deki yerel yönetim, tabloyu “kültürel miras” ilan etti.
Açıklamada, eserin, İspanyol ressamları da etkileyen “İtalyan natüralizmindeki ustalığın ve mükemmelliğin örneği” olduğu belirtildi.
1500 EUROYA SATILACAKTI
İspanya'da bu yılın başında düzenlenen bir açık artırmada 1500 euroya satılması planlanan tablo, Caravaggio'nun kayıp eseri olabileceği ortaya çıkınca geri çekilmişti.
Hz. İsa'nın kırbaçlanmış olarak görüldüğü tablonun gerçek değerinin 50 milyon euro olabileceği belirtiliyor.
Madrid'deki Prado Müzesi'nden uzmanlar, tablonun Caravaggio’ya ait olduğu yönünde yeterli kanıt olduğunu belirtiyor.