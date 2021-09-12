Çektiği bir filmle 4 ödül kazandı

Milas’ın bir köyünde öğretmen olan Erdal Kara engellilere dikkat çekmek için 14 dakikalık kısa film çekti. Uluslararası festivallerde gösterime giren filme ödül üstüne ödül yağdı.

Yaşar ANTER

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Erdal Kara, 1971'de Artvin Hopa'da dünyaya geldi. Karadeniz Üniversitesi Giresun Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünü bitirdi. Ardından ikinci üniversite öğrenimini sosyoloji alanında tamamladı.

Adıyaman ve Ordu'da okul müdürlüğü ve Türkçe öğretmenliği görevlerinde bulundu. Şimdi Muğla Milas'a bağlı Ovakışlacık Köyü Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni… Aynı zamanda yazar ve senarist olan Erdal Kara, engelli bireylerin de bulunduğu amatör oyuncular ile birlikte ‘Yaşam Kulübesi' adlı bir film çekti… Bu onun ikinci filmiydi…

Öğretmen Erdal Kara, 14 dakikalık kurgu kısa filmi, engelli bireylerin sosyal yaşamda yaşadıkları zorlukları ve karşılaştıkları sorunlara dokunabilmek amacıyla yaptı… ‘Yaşam Kulübesi'ne uluslararası film festivallerinde ödül yağdı. 50 yaşındaki Kara, kısıtlı olanaklarla çekilen film hakkında şöyle konuştu:

BELEDİYENİN DESTEĞİ İLE

* Geçtiğimiz yıl kaleme aldığım ve bu yıl Milas Belediyesi'nin destekleri ile Engelsiz Edebiyat Projesi kapsamında 4 ayda çekimleri tamamlanan filmin geçen ay galası yapıldı. Tamamı Milas'ta yaşayan ve üç engelli bireyin de yer aldığı filmi halk ilgi ile izledi.

* ‘Yaşam Kulübesi' 10 uluslararası film festivaline gönderildi. Yönetmenliğini de yaptığım, oynadığım ve başrolünde Ayaz Bilge'nin yer aldığı film; Uluslararası Nicomedia Film Festivali'nde “En İyi İlham Verici Film”, Smynra Uluslararası Film Festivali'nde “En İyi Sosyal İçerikli Film”, “En İyi Çocuk Oyuncu Mansiyon Ödülü” ve Londra Uluslararası Film Festivali'nde de “Şeref Ödülü” ile toplamda 4 ödüle layık görüldü.

“ENGELLERİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ”

* Bu benim bugüne kadar çektiğim ikinci sosyal içerikli filmdi. Filmde engelli bireylerin yaşamlarına dokunmak, onların yaşamlarına ilham kaynağı olmak, sosyal yaşam içerisindeki korkuları ve gerginlikleri üzerlerinden atmalarını sağlamaktı.

* Aldığımız ödüllerde bu konuda ne kadar etkili olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Gerçekleştirdiğimiz uzun soluklu çalışmayla birlikte hem engelleri birlikte aşacağımızı gösterdik hem de önemli bir farkındalık oluşturduk. Filmimiz 4 uluslararası ödüle layık görüldüğü için gururluyuz. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Filmlerimin devamı gelecek. Diğeri uzun çekim istiyorum.

İŞTE ALDIĞI ÖDÜLLER

“HEM ŞAŞIRDIK HEM SEVİNDİK”

Türkçe öğretmeni Erdal Kara, kısa zamanda 4 uluslararası film festivalinde ödül almalarının kendilerini motive ettiğini söyledi. Duygularını şöyle dile getirdi:

* Ödüller art arda gelince hem çok şaşırdık hem de çok sevindik. Bizi destekleyen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'a çok teşekkür ediyoruz.

* Yine daha önce kitabını yazdığım ve 7. baskısı yapılan Sarı Buğday Mavi Umut isimli eseri senaryo haline getirerek bu kez uzun metrajlı sosyal içerikli film çekeceğim.

* Ancak bunun için yapımcı firmaların desteğine ihtiyacımız var, bu filmden de başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyorum.

Milas'ın CHP'li Belediye Başkanı Muhammet Tokat ise ödüller alan film için şu açıklamayı yaptı:

* İlçemizde yöresel el sanatlarından, etebiyata, karikatürden, belgesellere kadar her alanda sosyal projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz. Amacımız insanlarımızın yaşamlarına dokunmak, özellikle engelli bireylerimizin hayatlarını kolaylaştırmak.

* Bu nedenle hazırladığımız Engelsiz Edebiyat Projesi'ni genişleterek sürdüreceğiz. Bu arada Kara ve Milaslı gençlerimizin yer aldığı bu filmin uluslararası filmlerde üst üste ödüller alması bizi bu konuda ne kadar olumlu bir girişimde bulunduğumuzu bir kez daha ortaya koydu. Kara ve tüm sanatçılarımıza her türlü desteği sürdüreceğiz. Başarı bizleri çok gururlandırdı.

Türkçe öğretmeni Kara'nın yazdığı eserler ise; Sarı Buğday Mavi Umut, Soğuk Bir Kış Güncesi, Kırık Bastonda Saka Kuşları, Kıyıya Vuran Öyküler ve Nar Kabuğu Öyküleri…