Christina Aguilera’dan yepyeni klip

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Altı yıl aranın ardından merakla beklenen yeni albümü Liberation ile dönüş yapan Christina Aguilera’nın Ty Dolla $ign ve 2 Chainz ile seslendirdiği ‘Accelerate’ single'ının klip yönetmenliğini ise Zoey Grossman üstlendi. Yapımcılığında Aguilera'nın da imzasının bulunduğu yeni albümü ise, sanatçının değişen tarzıyla şimdiden merak uyandırıyor.

KAMPANYALARA DESTEK VERİYOR

Altı Grammy ödülü ve birçok prestijli ödülün sahibi, tüm dünyada 43 milyonun üzerindeki albüm satış başarısı yakalayan, Hollywood Walk of Fame'de yıldızı bulunan ve Billboard Hot 100 listesinde 1 numaraya yükselen 5 şarkısıyla Christina Aguilera şüphesiz günümüzün en önemli pop vokallerinden biri. Rolling Stone'un “Tüm Zamanların En İyi 100 Şarkıcısı” sıralamasında yer alan ve 2011'de “The Voice” adlı yarışma programına koç olarak katılan sanatçı aynı zamanda 2009 senesinden beri Yum! Brands'in dünyadaki açlık sorunu için oluşturduğu ve 150 milyon dolardan fazla toplanan kampanyasına destek veriyor.