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DasDas yeni sezonu yeni yerinde karşılıyor
DasDas yeni sezonu yeni yerinde karşılıyor
Mart 2017’de açılmasının ardından kısa sürede Anadolu Yakası’ndaki önemli kültür merkezlerinden birisi olan DasDas, yeni sezonu yeni adresinde karşılayacak.
Kültür Sanat 31 Ağustos 2018 - 16:18

Mert Fırat, Didem Balçın, Harun Tekin, Koray Candemir ve Muzaffer Yıldırım'ın ortak projesi olan ve İstanbul'un önemli kültür, sanat ve yaşam merkezlerinden biri haline gelen DasDas, Ataşehir Metropol İstanbul'a taşındı. 3 bin metrekarelik kapalı, 600 metrekarelik açık alanda konumlanacak olan DasDas Sahne, yeni yerinde geçen sezonda da olduğu gibi tiyatro oyunlarına ve konserlere ev sahipliği yapacak.

DasDas'ın yeni mekanında iki ayrı atölye sahnesi, ve Türkiye'de bir ilk olacak sanat temalı bir ortak çalışma ofisi dışında çekim stüdyosu da yer alacak. DasDas Mutfak da farklı lezzetlerle hizmet vermeye devam edecek.

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