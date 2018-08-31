DasDas yeni sezonu yeni yerinde karşılıyor

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Mert Fırat, Didem Balçın, Harun Tekin, Koray Candemir ve Muzaffer Yıldırım'ın ortak projesi olan ve İstanbul'un önemli kültür, sanat ve yaşam merkezlerinden biri haline gelen DasDas, Ataşehir Metropol İstanbul'a taşındı. 3 bin metrekarelik kapalı, 600 metrekarelik açık alanda konumlanacak olan DasDas Sahne, yeni yerinde geçen sezonda da olduğu gibi tiyatro oyunlarına ve konserlere ev sahipliği yapacak.

DasDas'ın yeni mekanında iki ayrı atölye sahnesi, ve Türkiye'de bir ilk olacak sanat temalı bir ortak çalışma ofisi dışında çekim stüdyosu da yer alacak. DasDas Mutfak da farklı lezzetlerle hizmet vermeye devam edecek.