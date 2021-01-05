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Devlet Tiyatroları’nın eserleri dijital ortamda yayınlanacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle tiyatrolardan uzak kalan sanatseverler için, Devlet Tiyatroları’nın 6 eserini bakanlığın YouTube kanalından yayınlayacak.

Güncellenme: 12:01, 05/01/2021
Haberler Kültür Sanat
Devlet Tiyatroları’nın eserleri dijital ortamda yayınlanacak

Corona virüsü salgını nedeniyle tiyatrolardan uzak kalan sanatseverler için YouTube kanalı üzerinden her hafta 1 oyun paylaşılacak.

İlki bugün yayınlanan ve 6 hafta sürecek olan paylaşımlarda tiyatroseverler, okuma tiyatrosundan farklı olarak yapılan canlandırmaları da izleme imkanı bulacak.

Yerli klasik oyunların tercih edildiği Devlet Tiyatroları’nın ‘Okuma Gösterimleri’ projesiyle hayatında daha önce tiyatroya gitmemiş ve turnelerin de ulaşamadığı yerlerdeki kişiler, dijital ortamdan tiyatro izleyebilecek.

İLK ESER KADIN VE KEDİ

Bakanlık, bugün ilk eser olarak, Behçet Necatigil’in kaleme aldığı Kadın ve Kedi adlı oyunu yayınladı.

Her salı 1 oyunun yükleneceği kanalda tiyatroseverler, gelecek hafta da Bilge Karasu’nun Sevilmek adlı eserini izleyebilecek. (DHA)

Corona Kadın Kedi Kültür ve Turizm Bakanlığı salı tiyatro YouTube
Yayınlanma Tarihi:11:59,