Disenchantment geliyor! Simpsonlar’da günümüz, Futurama’da gelecek, şimdi ise…

Simpsonlar'ın yaratıcısı Matt Groenling tarafından Futurama adlı dizide gelecek işlenmiş, Simpsonlar'da ise günümüz ekranlara gelmişti. Şimdi Dreamland geliyor ve geçmişi anlatacak. İlk fragman yayınlandı...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Disenchantment 17 Ağustos’ta tüm dünya ile aynı anda yayınlanacak. Netflix üzerinden izleyiciyle buluşacak olan yetişkin komedi dizisinin ilk fragmanı izleyiciyle buluştu.

Matt Groening tarafından hayata geçirilen animasyon Disenchantment, 10 bölümden oluşan bir yetişkin komedi dizisi. Disenchantment’ın parçalanmakta olan orta çağ krallığı Dreamland’a götürdüğü izleyiciler, burada sürekli içki içen genç prenses Bean, girişken Elf dostu Elfo ve Bean’in içindeki şeytan Luci’nin başından geçen talihsizliklere tanık olacak. Bu süreçte, tuhaf üçlünün karşısına canavarlar, cinler, mitolojik yaratıklar, iblisler, troller, morslar ve birçok budala insan çıkacak.

Dizinin seslendirme sanatçıları arasında Abbi Jacobson (“Bean”), Nat Faxon (“Elfo”) ve Eric Andre'nin (“Luci”) yanısıra John DiMaggio, Billy West, Maurice LaMarche, Tress MacNeille, David Herman, Matt Berry, Jeny Batten, Rich Fulcher, Noel Fielding, ve Lucy Montgomery yer alıyor.