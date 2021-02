Ekran karşısında haftalık eğlence rehberi: Bu hafta ne izleyelim, ne dinleyelim?

Corona virüsü salgını dolayısıyla evlere kapandığımız günler aslında hepimiz için de bir fırsat oldu. Öyle ki geçmişte iş yoğunluğundan, trafikte sıkışıp kalmaktan ya da sadece başka bir şehirde yaşamaktan kaçırdığımız etkinlikler artık sanal olarak adeta parmaklarımızın ucunda. “Yeni normalde” artık ekran karşısında kendimizi eğlendirmek ve keyifli vakit geçirmek çok kolay. Bu rehberin adına da “ekran” kelimesini eklememizin sebebi bundandır. İşte karşınızda bu hafta izlenecek dizi, film, konser, dinlenecek müzik ve podcastler…

İZLEYİN

Netflix ve Amazon Prime ile birlikte sayıları son dönemde artan yerli platformlarda da birçok dizi ve film içeriği mevcut ve hatta durum öyle bir raddeye geldi ki seçim yapmak bir hayli güçleşti. Uzun sezonlar süren dizilerin bu platformlarda bir anda karşımıza çıkmasının yanı sıra yeni dizi ve filmlerin de yayınlanması seçenekleri çoğaltıyor.

Özellikle Altın Küre ve Oscar dönemine yaklaştığımız şu günlerde birçok yapımı izlemek kuşkusuz sosyal medyadaki muhabbetlerden eksik kalmamamız için de hayati bir öneme sahip.

DİZİLER

Fran Lebowitz: Bir Yazarın Portresi

Corona virüsü salgınının üzerimizde en çok etkisini gösterdiği durum hiç kuşkusuz rahatça seyahat edebilmek. Hoş Türk Lirası'nın son yıllarda değer kaybetmesiyle birlikte özellikle yurt dışı seyahatler (pandemi bitse bile) birkaç yıl ötelenecek gibi gözükse de Netflix yapımı Fran Lebowitz: Bir Yazarın Portresi New York'ta geçiyor.

İkonik yazar Fran Lebowitz'in yaşamından kesitlerin yer aldığı dizi özellikle Martin Scorsese'nin çekimi ile adeta New York'u eve getiriyor. Lebowitz'in dikkat çeken tespitleri, New York atmosferi, mükemmel müziklerle birlikte Fran Lebowitz: Bir Yazarın Portresi akşam keyifle izlenecek bir yapım olmuş.

The Boys

Eğer süper kahraman seviyorsanız fakat Superman, Batman, Örümcek Adam gibi popüler ve bilindik karakterlerden sıkıldıysanız sizi Amazon'a alalım…

3 sezonluk The Boys, süper güçlerini kendi çıkarları için kullanan ve suistimal eden süper kahramanları alaşağı etmek için oluşturulan bir grup süper kahramanın hikayesini anlatıyor.

2000'lerin ikonik dizisi Supernatural'ın arkasındaki yazar Eric Kripke'nin yarattığı The Boys'un yazar kadrosunda çizgi roman aleminin en kült isimlerinden Garth Ennis'in olduğunu da hatırlatmak gerek.

FİLMLER

Malcolm ve Marie (Netflix)

Son dönemin gözde genç oyuncularından Zendaya ve Karanlıkla Karşı Karşıya (BlacKkKlansman) ve Tenet ile yıldızı parlayan John David Washington'ın rol aldığı Malcolm ve Marie tek mekanda geçen ve iki oyuncunun rol aldığı bir film.



1 saat 46 dakika süren film, yönettiği filmin galasından eve dönen bir yönetmen ve kız arkadaşının yaşadıklarını anlatıyor. Film iki kişi arasındaki gerilim, tartışma ve hesaplaşmaları aktarırken adeta pandemi sürecinin ruhunu yansıtıyor.

Sound of Metal (Amazon Prime)

Film konusunda Türkiye'de Netflix'i yakalamaya çalışan Amazon Prime, 2019 yılı yapımı Sound of Metal ile dikkat çekiyor… 2019 yılında çekilmesine rağmen resmi olarak 20 Kasım 2020'de vizyona giren ve 4 Aralık 2020'de de Amazon Prime'da yer alan film eleştirmenlerden puanları topladı.

Birçok eleştirmen ve uzman tarafından 2020'nin en iyi 10 filmi arasında gösterilen Sound of Metal, duyma yetisini kaybeden bir davulcunun yaşadıklarını anlatıyor. Özellikle Riz Ahmed'in performansına hayran kalmamak elde değil.

TİYATRO

Türkiye'de pandeminin ekonomik etkisini en çok hisseden sektörlerin başında gelen tiyatro sahneleri de bir süredir geri dönüş sinyali veriyordu… Gerçekten de teknik altyapı ve sorunların üstesinden gelen birçok tiyatro sahnesi sanal olarak geri dönüş yaptı. Geçmiş sezonların birçok popüler oyunu da seyircinin karşısına çıkmaya başladı.

Sanal tiyatro oyunlarının sanatseverler için en iyi yanı ise genelde “gönlünden ne koparsa” şeklinde bilet fiyatı politikası güdmesi. Yani tiyatro seyircileri bilet satış platformu üzerinde farklı fiyatlar arasında seçim yaparak sanatı bütçesine uygun şekilde destekleyebilir.

Yeni Bir Şarkı (La Musica Deuxieme)- 14 Şubat 2021

İstanbul Kadıköy’deki Moda Sahnesi’nde ikinci sezonunu oynayan Yeni Bir Şarkı’da Melis Birkan ve Caner Cindoruk, uzun bir evlilikten sonra ayrılan bir çiftin 4 yıl sonra buluştuktan sonra yaşadıklarını anlatıyor.

Marguerite Duras’ın hikayesinin yönetmeni Kemal Aydoğan. Oyunu 14 Şubat 2021 saat 20:00’de canlı olarak izleyebilirsiniz.

KONSER

Klasikten Günümüze Saz Eserleri

Hem Türkiye'de hem de dünyada birçok sanatçı online olarak performanslarına devam ediyor. Bu hafta kaçırmamanız gereken ve üstelik ücretsiz olan etkinlik ise tam da bugün…

Pandemi öncesinde de kendine has bir kitlesi olan ve sezon programıyla dikkatleri üzerine çeken Cemal Reşit Rey Konser Salonu yakın zamanda yeni bir uygulamaya geçti. Cemal Reşit Rey'deki etkinlikleri kayıt altına alan Cemal Reşit Rey yönetimi, bir hafta boyunca bu performansı resmi YouTube hesabı üzerinden paylaşıyor.

Bu hafta Cemal Reşit Rey'de takip edilecek performan ise, “Klasikten günümüze saz eserleri” başlıklı performans… 1700 yılından itibaren bestelenmiş olan saz eserlerinden örneklerin seslendirileceği performansı şef Hakan Talu yönetecek.

Performansta Buselik Makamında Peşrev, Sultaniyegah Makamında Sirto ve Suzidil Makamında Saz Semaisi gibi eserler icra edilecek.

DİNLEYİN

PODCAST

Pandemi öncesi dönemde özellikle uzun ve yorucu toplu taşıma maceralarının en iyi destekçisi olan Podcast'ler artık gündelik yaşamın da bir parçası haline geldi… Kısıtlamalar ve salgın riski dolayısıyla insanlarla etkileşim azalırken Podcast'ler içerik konusunda ciddi bir çeşitlilik yaşadı.

Yurt dışında uzun bir süredir popüler olan Podcast'ler bugünlerde Türkçe içeriklerle zenginleşirken birçok yeni medya figürü de yarattı.

Bu haftaki Podcast önerimiz ise bu alemin dikkat çeken isimlerinden biri olan Deniz Göktaş… Podbee Media'nın Deniz Göktaş'a Ayıracak Vaktim Yok isimli Podcast serisi ile dikkatleri üzerine çeken Göktaş şimdilerde müzik platformu Deezer için içerik üretmeye başlamış. Yine Podbee Media ile çalışan Göktaş, “Deniz Göktaş'la Haset” başlığı ile hem kişisel hayatından hikayeler anlatıyor hem de uzmanlarla konuşuyor. Göktaş, tüm çabası ve hevesine karşılık beceremediği konulardaki hikayelerini anlattıktan sonra o işleri çözmüş uzman kişilere kıskanç sorular soruyor. Bu rehber yazıldığı sırada Deniz Göktaş'la Haset'in şimdilik 3 bölümü vardı.

MÜZİK

Müzik sektörü konserler, yoğun katılımlı festivaller ya da çılgın lansmanların eksikliğini hissetse de halen aktif ve canlı… Fark etmesek bile hem Türkiye'de hem de dünyada birçok sanatçı ve grup albüm çıkarmaya ve yaratıcılığını kullanmaya devam ediyor. Bu hafta son günlerin en dikkat çeken müzikleri ve gruplarına yakından bakalım.

Son dönemde müzik piyasasını en çok heyecanlandıran gelişmelerden biri uzun bir aradan sonra albüm yapanlardı… Öyle ki son birkaç ay içerisinde hem Foo Fighters'ın hem de Beatles'ın dahi ismi Paul McCartney'nin albümleri adeta “ne varsa eskilerde var” dedirtiyor.

Foo Fighters – Medicine At Midnight



Foo Fighters çağdaş rock müziğine yeni bir soluk getirerek 4 yıl aradan sonra Medicine At Midnight'ı piyasaya sürdü. Özellikle No Son Of Mine ve Shame Shame dikkat çeken parçalar arasında.

Paul McCartney- McCartney III



Yaşlı kurt Paul McCartney'nin Aralık ayında piyasaya sürdüğü McCartney III de keyifle dinlenen bir rock albümü olmuş. Long Tailed Winter Bird ile başlayan albüm Winter Bird / When Winter Comes ile sona ererken, eski zamanlarda olduğu gibi baştan sona albüm dinlemenin mutluluğunu yaşatıyor.

