Evrilish filminin Türkiye çekimleri tamamlandı

Ma'suma, Dom dlya rusalok filmleriyle adından söz ettiren, 2000 Songs of Farida filmiyle de Oscara aday gösterilen Özbek yönetmen Yalkin Tuychiev'in yeni sinema filmi Evrilish'in Türkiye çekimleri tamamlandı. İstanbul'un Şile ve Tuzla ilçelerinde 1 ayda çekilen filmin yeni yılda vizyona girmesi bekleniyor.

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Sovyet işgalinden kaçan bir askerin Avrupa yolculuğunu ve başından geçen olayları konu alan ve Özbekistan Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen Evrilish isimli sinema filminin Türkiye çekimleri tamamlandı. Filmin çekimleri Şile ve Tuzla’da yapıldı.

“İSTANBUL’U ÇOK SEVDİM”

Filmin yönetmen koltuğunda Ma’suma, Dom dlya rusalok filmleriyle adından söz ettiren, 2000 Songs of Farida filmiyle de Oscara aday gösterilen ünlü Yalkin Tuychiev oturuyor. Türkiye’yi ve özellikle İstanbul’u çok sevdiğini belirten Tuychiev, filmin İngiltere sahneleri için Türkiye’de olduklarını ifade etti.

Tuychiev, “Rusya, Özbekistan ortak yapımı olan filmin Türkiye çekimleri 1 ay sürdü. Hikayemiz, Mısır, Türkiye ve Özbekistanda geçiyor. Yeni yılda vizyona girmesini planlıyoruz” dedi. Tuychiev kendisi gibi Oscar’a aday gösterilen usta yönetmen Semih Kaplanoğlu ile bir araya gelip, dostluklarını pekiştirdiklerini dile getirdi.

Türk ve Özbek karma teknik ekipten oluşan projenin görüntü yönetmenliğini ise Rustam Muradov yaptı. Daha önce de bir Türk projesinde görev alan Muradov, Türk insanlarını ve projelerini çok beğendiğini, kendini evinde gibi hissettiğini söyledi. DHA