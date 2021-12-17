Hillary Duff’ın başrolünde olduğu How I Met Your Father’dan ilk fragman yayınlandı

Başrolde Hillary Duff'ın olduğu How I Met Your Mother'ın spin-off'u, bu defa çocuklarına babalarıyla nasıl tanıştığını anlatan Sophie'nin aşk hayatını konu alıyor. Dizi, yayın için gün sayarken ilk fragmanını da yayınladı.

Sozcu.com.tr

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Merakla beklenen dizide Sophie ve onun otuzlu yaşlarındaki arkadaşlarından oluşan yakın arkadaş grubunun kendilerini ve aşkı arayışları konua alınıyor. Charlie (Tom Ainsley), Ellen (Tien Tran) ve Sid (Suraj Sharma) kim olduklarını, gelecekleri için ne istediklerini ve ve flört ortamında nasıl gezineceklerini anlamaya çalışacaklar.

Dizinin yapımcıları arasında NBC’nin ödüllü dizisi This Is Us’tan Isaac Aptak ve Elizabeth Berger ile Carter Bays, Craig Thomas, Pam Fryman ve Adam Londy ile birlikte Hillary Duff yer alıyor.

We can’t wait for you to watch this story! ❤️ this Tweet to receive reminders from @HIMYFonHulu for the premiere of #HIMYF. The fun begins January 18, only on hulu. pic.twitter.com/IVFCSevcJs — Hulu (@hulu) December 16, 2021

Sophie, özellikle 87 başarısız Tinder randevusunun ardından ânı yaşamak için mücadele ediyor. Sophie ve arkadaşları, pandemiden hâlâ etkilenmemiş gibi görünürken New York City’de dolaşıyorlar.

Bu, CBS tarafından rafa kaldırılan Greta Gerwig liderliğindeki How I Met Your Mother spin-off’unun üçüncü girişimi. How I Met Your Mother’ın kadrosundan herhangi birinin spin-off’ta görünüp görünmeyeceğine dair henüz herhangi bir haber paylaşılmadı, ancak hayranlar şimdiden bu konuda beklenti içerisindeler.

Dizinin 18 Ocak 2022’de Hulu’da yayınlanması bekleniyor.

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