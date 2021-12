Hillary Duff’ın başrolünde olduğu How I Met Your Father’dan ilk fragman yayınlandı

Merakla beklenen dizide Sophie ve onun otuzlu yaşlarındaki arkadaşlarından oluşan yakın arkadaş grubunun kendilerini ve aşkı arayışları konua alınıyor. Charlie (Tom Ainsley), Ellen (Tien Tran) ve Sid (Suraj Sharma) kim olduklarını, gelecekleri için ne istediklerini ve ve flört ortamında nasıl gezineceklerini anlamaya çalışacaklar.

Dizinin yapımcıları arasında NBC’nin ödüllü dizisi This Is Us’tan Isaac Aptak ve Elizabeth Berger ile Carter Bays, Craig Thomas, Pam Fryman ve Adam Londy ile birlikte Hillary Duff yer alıyor.

We can’t wait for you to watch this story! ❤️ this Tweet to receive reminders from @HIMYFonHulu for the premiere of #HIMYF.

The fun begins January 18, only on hulu. pic.twitter.com/IVFCSevcJs

— Hulu (@hulu) December 16, 2021