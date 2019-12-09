İş dünyasının geleceğini kaleme aldı

Canan Duman, bu kitabında küçük işletmelerle büyük sermaye şirketlerinin aynı kulvarda yarışmaya başladığı yeni bir çağın başladığını belirterek, gelişen internet teknolojisi ile birlikte alelade bir kasabadan, dünyaya ürün satmanın mümkün olduğuna değiniyor.

Tüketim alışkanlarındaki değişimin, iş tanımının hem nitelik hem de nicelik bağlamında değiştiğini vurgulayan Duman, “mavi yakalı”, “beyaz yakalı” gibi ayrımların flulaştığına değinerek, “Bundan sonra ne olacak?” sorusuna yanıt arıyor.